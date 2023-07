„Prüfen, was wir jetzt noch verwerten können“: Insolvenzverwalter spricht über bittere Schuhbeck-Pleite

Von: Andreas Thieme

Teilen

Alfons Schuhbecks Pleite: Es ist noch schlimmer als bisher bekannt. Denn es sind nicht nur die Steuerschulden in Höhe von 1,2 Millionen Euro, die der Star-Koch (74) nicht begleichen kann - ihn drücken zusätzlich auch millionenschwere Privatschulden, wie Insolvenzverwalter Rolf Pohlmann unserer Redaktion bestätigt.

München - „Es gibt knapp 30 Gläubiger, die wir festgestellt haben“, sagt Pohlmann. Sie alle fordern Geld von Schuhbeck zurück, der jetzt endgültig im Chaos zu versinken droht. Denn nicht nur sein Haftantritt steht kurz bevor - jetzt ist der Star-Koch auch noch pleite. Am Amtsgericht wurde am Dienstagvormittag um 11.45 Uhr ein Privatinsolvenzverfahren gegen ihn eröffnet (tz berichtete).

Alfons Schuhbeck (74) wurde wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt © People Picture /Jens Hartmann

Nicht Schuhbeck selbst hat die Insolvenz angemeldet. „Den Fremdantrag hat das Finanzamt gestellt. Schuhbeck hat aktiv damit gar nichts zu tun“, stellt Pohlmann klar. Die Pleite des Star-Kochs hänge zwar „mit den Steuervergehen zusammen, wegen denen er auch in Haft muss“. Zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilte das Landgericht Schuhbeck im Oktober. 1,2 Millionen Euro muss er an das Finanzamt zurückzahlen. Aber: „Es ist ihm nicht gelungen, diese Schulden zu begleichen“, sagt Pohlmann.

Bitter: Ihm zufolge resultiert der Großteil von Schuhbecks Schulden jedoch gar nicht aus dem Bereich Steuern. Es gebe zusätzliche Schulden aus Schuhbecks Privatleben. „Da kommt noch viel hinzu“, sagt Pohlmann, der über die exakten Summen nicht sprechen darf. Aber klar ist: Es geht um Millionen Euro - die Schuhbeck vielleicht nie wird begleichen können.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

München: Schuhbeck kann Steuerschulden nicht zahlen - und hat auch Millionen an Privatschulden

Seit Mitte Dezember hat Rolf Pohlmann alle Vermögenswerte bei Schuhbeck ermittelt. „Wir prüfen jetzt, was noch verwertbar ist“, so der Insolvenzverwalter. Das können „etwaig vorhandene liquide Mittel sein“, sagt er - etwa ein Bankguthaben oder Wertpapiere. „Und alles, was physisch sonst noch da ist.“ Wohnungsinventar oder Fahrzeuge. Das alles fließt in die Insolvenzmasse, die an die Gläubiger verteilt wird - um die Millionenschulden zumindest ansatzweise zu begleichen.

Was er „für einen bescheidenen Lebensunterhalt benötigt“, darf Schuhbeck behalten - das sichere ihm das Gesetz zu. Aber: „In der Haft braucht er ja vieles nicht mehr“, sagt Pohlmann. Er kennt den Namen Schuhbeck fast von Kindesbeinen an: „Er war für mich in München immer eine Instanz. Was ich jetzt aus dem Verfahren mitgenommen habe: Er ist einfach kein guter Kaufmann. Am Ende finde ich das tragisch, weil Herr Schuhbeck immer gearbeitet und große Erfolge vorzuweisen hat.“

Was sagt Schuhbeck selbst? „Ich möchte mich zu der Sache derzeit nicht äußern“, sagte er am Telefon zur tz.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.