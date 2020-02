SEK-Einsatz in Baden-Württemberg: Mehrere Verletzte mit Stich und Schusswunden - Täter auf der Flucht

Im baden-württembergischen Ploching läuft aktuell ein SEK-Einsatz. Nach einer Auseinandersetzung soll es mehrere Verletzte mit Stich- und Schusswunden geben.

In Plochingen ereignete sich am Donnerstag eine schwere Auseinandersetzung.

Es soll mehrere Verletzte mit Stich- und Schusswunden geben.

Das SEK ist im Einsatz und fahndet nach den Tätern.

Update 19.15 Uhr: Nach einer blutigen Auseinandersetzung mit zwei Verletzten in Plochingen (Baden-Württemberg) hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. „Wir haben eine Person in der Esslingerstraße festgenommen“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Nach mindestens zwei weiteren Tatverdächtigen werde weiter gefahndet. Insgesamt sollen fünf Männer an dem Streit auf offener Straße beteiligt gewesen sein.

Update 18.43 Uhr: Die Polizei hat mittlerweile eine Person festgenommen. Nun laufe die Überprüfung, so die Polizei.

Im Rahmen der Fahndung haben wir eine Person festgenommen. Die Überprüfung läuft.#EinsatzPlochingen — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) February 13, 2020

SEK-Einsatz in Plochingen: Zwei Verletzte

Plochingen - In der Kleinstadt Plochingen in Baden-Württemberg läuft zur Stunde ein Einsatz des Sonder-Einsatz-Kommandos der Polizei. Nach einer Auseinandersetzung soll es mehrere Verletzte geben - mehrere Täter seien auf der Flucht.

Via Twitter informierte die Polizei Reutlingen: „Bei einer Auseinandersetzung in der Esslinger Straße sollen nach derzeitigem Stand zwei Personen verletzt worden sein. Die Fahndung läuft, wir sind mit starken Kräften vor Ort“. Wenig später informierte die Polizei, dass aktuell nach drei Verdächtigen gefahndet werde. Dabei seien Spezialkräfte und Polizeihubschrauber im Einsatz.

Die Bild berichtet zudem, dass die Verletzten Stich- und Schusswunde n erlitten hätten.

Bei einer Auseinandersetzung in der Esslinger Straße sollen nach derzeitigem Stand zwei Personen verletzt worden sein.

Die Fahndung läuft, wir sind mit starken Kräften vor Ort.#EinsatzPlochingen pic.twitter.com/GyY0s9dORk — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) February 13, 2020

Die Hintergründe des Polizei-Einsatzes und des Vorfalls sind indes komplett unklar.

In Berlin waren vor Kurzem ebenfalls Schüsse gemeldet worden. Allerdings gab es hier keine Verletzten.