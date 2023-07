Seltsamer Fund an australischem Strand: Details unklar - auch Weltraumagentur eingeschaltet

Von: Felina Wellner

Polizei, Weltraumagentur und weitere Experten rätseln über einen ungewöhnlichen Fund am australischen Strand. Jetzt scheint die Lösung gefunden.

Update vom 19. Juli, 14.37 Uhr: Das Rätsel um das an einem australischen Strand gefundene Objekt ist offenbar gelöst. Wie die australische Weltraumbehörde ASA mitteilte, handelt es sich „höchstwahrscheinlich um ein Gehäuse eines Feststoffraketenmotors“. Nun soll gemeinsam mit weltweiten Partnern der Raketentyp identifiziert und die genaue Herkunft des Teils herausgefunden werden. Zudem wird darauf verwiesen, dass die Western Australia Police die Entfernung und Lagerung des Objekts koordiniert habe.

Derweil will ein Twitter-User eine Ähnlichkeit zu einem Treibstoffzylinder eines Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) erkannt haben. Dabei handelt es sich um eine indische Trägerrakete für leichte bis mittelschwere Nutzlasten. Wie das Portal 20min.ch berichtet, unterstützen Experten diese Theorie. Dazu passt: Am Freitag hatte die indische Weltraumforschungsorganisation ISRO ihre neueste Mondmission Chandrayaan-3 gestartet, wie das Portal thehindu.com berichtet.

Raketenteil? Kurioser Fund an australischem Strand

Erstmeldung: Green Head – Touristen und Anwohner, die am 16. Juli einen Sonntagsspaziergang am Strand von Green Head eingelegt haben, könnten Zeugen eines ungewöhnlichen Objekts geworden sein. 250 Kilometer nördlich von Perth wurde ein goldschimmernder Zylinder entdeckt – laut dem australischen Sender ABC knapp drei Meter hoch und 2,5 Meter breit. Anwohner sollen den seltsamen Fund mit einem Geländewagen aus dem Wasser gezogen haben, bevor ihn die Polizei in Gewahrsam nahm.

Gefährlich? Das ist bereits über den seltsamen Fund am australischen Strand bekannt

Kürzlich wurde ein mysteriöses Insekt in Australien entdeckt, nun ein seltsames Objekt. Woher es stammt und was es damit auf sich hat? In Zusammenarbeit mit verschiedenen Landes- und Bundesbehörden und weiteren Experten prüft die Western Australia Police Force (WAPF) den ungewöhnlichen Fund. Den aktuellen Stand der Ermittlungen hat die Polizei in einer eigenen Pressemitteilung veröffentlicht:

Experten rätseln über Herkunft – noch keine gesicherten Erkenntnisse

Vermutlich nicht Teil eines Verkehrsflugzeuges

Als ungefährlich angenommen – Sicherheitsabstand soll vorerst dennoch eingehalten werden

Von Beamten der Western Australia Police Force aus Ermittlungsgründen bewacht

Zusammenarbeit mit Experten: unter anderem der Weltraumagentur, verschiedenen Landes- und Bundesbehörden

Noch sind viele Details und Hintergründe unklar. Eine eingehende Prüfung von Experten soll ergeben haben, dass von dem zylinderförmigen Kanister aus leichtem Kohlefasermaterial keine Gefahr ausgeht. Dennoch appelliert die Polizei, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Aus diesem Grund und auch, um die aktuellen Ermittlungen nicht zu stören, fordert sie weiterhin Anwohner dazu auf, einen meterweiten Abstand zum Objekt einzuhalten.

„Könnte von einer ausländischen Trägerrakete stammen“ – Weltraumagentur unterstützt bei Identifikation

Ob fossiler Hai-Zahn oder sogar eine ganze unterirdische Stadt – besondere Entdeckung faszinieren die Öffentlichkeit. Aus diesem Grund versucht sich auch die australische Weltraumagentur (asa) bei der Identifikation des aktuellen Zylinder-Fundes zu beteiligen. Ein Verkehrsflugzeug gilt derzeit als unwahrscheinlich, nicht aber weitere Fluggeräte. In einem Tweet der asa heißt es: „Das Objekt könnte von einer fremden Trägerrakete stammen.“ Die Agentur stehe mit internationalen Partnern im engen Austausch, um weitere Informationen bereitstellen zu können.

Seltsamer Fund in Green Head, Australien: Drei Meter hoch und 2,5 Meter breit © dpa/Australian Space Agency

Normalerweise drehen sich ihre Forschungsprojekte um die Entdeckung schwarzer Löcher und weiteren Weltraumauffälligkeiten. Neben der asa hat sich auch die Europäische Weltraumorganisation (esa) in diesen besonderen Fall eingeschaltet. Form und Größe lassen ziemlich sicher darauf schließen, dass es sich um die obere Stufe eines Triebwerks einer Rakete aus Indien handle, so esa-Sprecherin Andrea Boyd gegenüber ABC. Laut UN-Vorgaben seien die Verantwortlichkeiten hinter dieser Rakete für die Beseitigung zuständig, sagt Boyd weiterhin.