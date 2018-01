Polizei entdeckt zwei erschossene Menschen 

Die Polizei entdeckt am Mittwochmorgen zwei Tote. Der Mann und die Frau wurden offensichtlich erschossen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Darmstadt - Gegen 7 Uhr gingen am Morgen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, wie da-imnetz.de berichtet. Am Kavalleriesand waren Schüsse gefallen, außerdem stand ein Auto in Flammen. Die Polizei entdeckte vor Ort Am Kavalleriesand zwei Leichen. Einen toten Mann und eine tote Frau. Sie wurden offensichtlich erschossen. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig offen. Die Staatsanwaltschaft und die Kripo ermitteln und suchen dringend weitere Zeugen. Der Bereich rund um den Tatort ist weiträumig abgesperrt. Weitere Informationen gibt es auf da-imnetz.de*.

In #Darmstadt sind offenbar nach einer Schießerei in der Nähe des Hauptbahnhofs zwei Tote gefunden worden. Anwohner hätten Schüsse gehört und ein brennendes Auto gemeldet, sagte ein Polizeisprecher.https://t.co/W0U6u6fxS7 pic.twitter.com/LBJxADQ8VA — hessenschau.de (@hessenschauDE) January 31, 2018

*da-imnetz.de st Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Rubriklistenbild: © Screenshot Google Maps