Sensationsfund der Polizei: Mehr als 1.000 Waffen beschlagnahmt

Da staunten die Beamten nicht schlecht. Mehr als 1.000 Waffen und mehrere 10.000 Schuss Munition beschlagnahmte die Polizei bei der Durchsuchung einer einzigen Wohnung.

Ritterhude - Es sollte eine normale Wohnungsdurchsuchung werden, doch was die Polizeibeamten in der Gemeinde Ritterhude (Niedersachsen) vorfanden, versetzte sie in Staunen.

Waffen stundenlang abtransportiert

In einer einzigen Wohnung beschlagnahmten sie ein riesiges Waffenarsenal, wie kreiszeitung.de berichtet. Mehr als 1.000 Schusswaffen und mehrere 10.000 Schuss Munition lagerten dort. Die Beamten beschlagnahmten alles und transportierten es über mehrere Stunden vom Fundort weg.

Ob der 44 Jahre alte Bewohner legal im Besitz dieser Waffen war, sollen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Rubriklistenbild: © dpa-avis