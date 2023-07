Polizei steht vor Rätsel: Angler findet menschliches Bein in Baggersee

Ein Angler hat in einem Baggersee ein menschliches Bein entdeckt. Dieses befand sich wohl schon monatelang dort. Die Polizei ermittelt.

Lichtenau - Grausamer Fund in einem Baggersee in Baden-Württemberg: Ein Angler hat ein abgetrenntes menschliches Bein in einem Baggersee bei Lichtenau (Kreis Rastatt) entdeckt. Ein Polizeisprecher bestätigte den Fund am Donnerstag (6. Juni). Demnach habe der Angler das menschliche Körperteil bereits am Freitag vergangener Woche am Uferbewuchs des Staibsees entdeckt. Das Bein werde nun rechtsmedizinisch untersucht. Man ermittele derzeit in alle Richtungen. An anderen Stellen am See sei nichts entdeckt worden, wie der Sprecher sagte.

Polizei findet menschliches Bein: Kompletter Baggersee anschließend durchsucht

„Wir können den Fund in dem Baggersee bestätigen. Es gab einen entsprechenden Polizeieinsatz, bei dem auch der komplette Baggersee auf weitere menschliche Überreste abgesucht wurde“, erklärte ein Polizeisprecher der Direktion Offenburg gegenüber den Badischen Neuen Nachrichten. Weiter hieß es, dass bei der Suchaktion am Dienstag Taucher eingesetzt wurden. „Die Aktion war aber erfolglos und brachte keine weiteren Ergebnisse.“

Auf Fotos der Bild war ein mit Algen bedeckter dunkler Herrenschuh und ein Stück des Beins zu sehen. Es handelt sich um festes Schuhwerk, wie bei einem Winter- oder Bergschuh. Mehrere Medien hatten über den Vorfall berichtet. Der stark veralgte Fund wurde in die Rechtsmedizin nach Freiburg gebracht.

Baggersee hat Verbindung zum Rhein: Wurde von dort das Bein angespült?

Der Baggersee hat auch einen Zugang zum nahe gelegenen Rhein. Auch von dort könnte das Bein in das stehende Gewässer gelangt sein. Beispielsweise könnte es von einer im Rhein schwimmenden Leiche durch eine Schiffsschraube abgetrennt worden sein. Laut Bild geht die Polizei von einer Verbindung des Leichenteils zum Rhein aus. Mehrere Monate habe das Bein bereits im Wasser gelegen, so die Polizei. Es könne laut der Beamten mehere Wochen dauern, aktuelle Vermisstenfälle durchzugehen, die mit dem Fund in Zusammenhang stehen könnten.

Vermisstenfälle gibt es zuhauf.