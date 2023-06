Schüsse bei Highschool-Abschlussfeier in den USA – zwei Menschen sterben

Von: Alina Schröder

Mehrere Polizeiwagen am Tatort in Richmond (USA). Die Schüsse fielen vor einem Theater. © Mike Kropf/dpa

Bei einer Schulabschlussfeier in den USA fallen Schüsse. Zwei Menschen sterben, weitere erleiden teils schwere Schussverletzungen.

Richmond – Am Rande einer Schulabschlussfeier in den USA sind zwei Menschen durch Schüsse getötet worden. Der Polizei im US-Bundesstaat Virginia zufolge erlitten weitere fünf Personen am Dienstagabend (Ortszeit) Schussverletzungen. Da teilten die Behörden in einer Pressemitteilung mit.

Zwei Menschen in den USA durch Schüsse getötet – mutmaßlicher Täter ist 19 Jahre alt

Die Schüsse fielen direkt vor einem Theater in der Stadt Richmond (Virginia), sagte Polizeichef Rick Edwards laut AFP. Schüler hätten dort ihren Abschluss gefeiert. Bei den Toten handele es sich um einen 18 Jahre alten Absolventen und einen 36-jährigen Mann.

Ein 19 Jahre alter Verdächtiger sei vom Tatort geflohen, aber kurz darauf festgenommen worden. Er soll wegen zweifachen Totschlags angeklagt werden. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zum Motiv. Der Verdächtige habe jedoch mindestens eines der Opfer gekannt. Den Beamten zufolge wurden am Tatort mehrere Handfeuerwaffen gefunden.

In den USA kommt es immer wieder zu Schusswaffenangriffen. Erst im vergangenen April fielen Schüsse bei einer Party unter Teenagern. Vier Menschen starben. Im März kamen bei einer Amoktat an einer US-Grundschule sechs Personen ums Leben – darunter drei Kinder.