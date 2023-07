Zwei Männer lösen in Chemnitz Polizeieinsatz aus – einer droht mit Kettensäge

Von: Bettina Menzel

Am Donnerstag (29. Juni) kam es zu einem Polizeieinsatz in Chemnitz, bei dem mehrere Menschen leicht verletzt wurden (Symbolbild). © IMAGO/mix1

Zwei Männer verletzen in Chemnitz mehrere Menschen und lösen einen Polizeieinsatz aus – einer der Täter droht mit einer Kettensäge.

Chemnitz – In Sachsen rückte die Polizei Chemnitz am Donnerstagmittag (29. Juni) gegen 12.10 Uhr zu einem Einsatz aus, nachdem mehrere Notrufe aus der Reitbahnstraße eingegangen waren. Zwei Männer hatten bei einer Auseinandersetzung umstehende Menschen mit Gegenständen bedroht, einer der beiden mutmaßlichen Täter schwenkte Polizeiangaben zufolge eine Kettensäge in Richtung der Passanten. Es gab mehrere Verletzte, die genauen Tathintergründe sind noch unklar.

Vor Kettensägen-Vorfall zog Tatverdächtiger eine Frau in einen Transporter

Eine Frau war von einem Mann am Donnerstag an der Reitbahnstraße in Chemnitz aus zunächst ungeklärten Gründen in einen Transporter gezogen worden, wobei umstehende Passanten den Vorgang bemerkt hatten und einschritten. Die Menschen stellten sich vor das Fahrzeug, um dieses an der Weiterfahrt zu hindern. Die im Auto befindlichen Männer stiegen daraufhin aus und bedrohten die helfenden Passanten mit Gegenständen, hieß es im Polizeibericht zu dem Vorfall.

Demnach griff einer der beiden mutmaßlichen Täter infolge der Auseinandersetzung eine Kettensäge aus dem Transporter und schwenkte diese in Richtung der umstehenden Menschen. Ob das Gerät lief, ging aus dem Polizeibericht nicht hervor. Mehrere Personen seien bei dem Vorfall leicht verletzt worden, hieß es. Sowohl die beiden 30 und 40 Jahre alten Männer als auch die 31-jährige Frau waren dem Polizeibericht zufolge tschechische Staatsbürger. Dank der Zivilcourage der Passanten, die das Auto festsetzten, war es der Frau während der Auseinandersetzung gelungen, sich aus dem Transporter zu befreien.

Kriminalpolizei Chemnitz leitet nach Kettensägen-Vorfall Ermittlungen ein

Die Kriminalpolizei von Chemnitz teilte mit, die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen zu haben. Eigenen Angaben zufolge führen die Beamten derzeit mehrere Vernehmungen zum Tatablauf sowie den Hintergründen des Vorfalls durch. Die beiden 30 und 40 Jahre alten tatverdächtigen Männer nahm die Polizei vor Ort vorläufig fest.

