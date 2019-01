"Lebensgefährlich": Polizei kassiert megafrisierten Motorroller eines 15-Jährigen

Unfassbares Ergebnis auf dem Prüfstand

+ © Polizei Bochum © Polizei Bochum

Ist es ein Vogel? Ist ein Flugzeug? Nein! Was zwei Polizisten im Ruhrgebiet an sich vorbeizischen sahen, war ein Motorroller. Und zwar ein extrem frisierter. Auf dem Messstand zeigte sich, wie heftig der 15-jährige Fahrer an dem Gerät herumgeschraubt hatte.