Rührendes Video: Polizist trägt Rentner Huckepack von achtspuriger Kreuzung

Solche Menschen bräuchte es mehr auf der Welt: In China hat ein Verkehrspolizist einen Rentner kurzerhand Huckepack genommen und von einer achtspurigen Kreuzung gerettet.

Mianyang - Die Aufnahmen einer Überwachungskamera der chinesischen Millionenstadt Mianyang im Südwesten des Landes sind rührend: Ein Rentner versucht mühsam, mit seinen Gehstöcken über den Zebrastreifen einer insgesamt achtspurigen Fahrbahn zu gehen. Nur langsam schleppt sich der ältere Herr über die Kreuzung - er ist noch nicht einmal bei der Hälfte angekommen, als die Ampel für die Autofahrer wieder auf Grün springt.

Dann kommt dem Rentner ein Polizist zu Hilfe - und der überlegt nicht lange, sondern packt an: In den Aufnahmen ist zu sehen, wie er dem Mann seine Hilfe anbietet und kurz darauf in die Knie geht. Er nimmt den Fußgänger Huckepack und trägt ihn auf seinem Rücken über die Straße. Mehrere Twitterseiten, darunter das Nachrichtenportal China Daily USA, haben das Video auf Twitter geteilt:

#Heartwarming! Police officer offered to carry an elderly man to come across a busy street in SW China’s Mianyang. (Video: Xinhua) pic.twitter.com/vo7J0boW5A — China Daily (@ChinaDailyUSA) 9. Juni 2018

Einem Online-Bericht der englischen Daily Mail zufolge, ereignete sich der Vorfall am Montagmorgen vergangener Woche zur Hauptverkehrszeit. Die Nutzer der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo, auf der das Video die Runde machte, lobten den couragierten Verkehrspolizisten namens Qin Weijie und kommentierten, sie seien stolz auf ihre Polizisten. Auch die Autofahrer wurden für ihre Geduld gelobt.

Qin Weijie sagte später in einem Interview, er habe bemerkt, dass der ältere Mann bereits über eine Spur der Straße gegangen war als die Ampel für die Autofahrer bereits grün geworden war. Er lobte die Autofahrer, die geduldig warteten, bis der Rentner die Fahrbahn überquert hatte: "Die Fahrer an der Kreuzung waren sehr rücksichtsvoll. Obwohl die Ampel grün wurde, blieben sie alle an der Haltelinie stehen", so der Polizist.

Rührende Geschichten wie diese passieren zwar viel zu selten, aber ein paar Helden des Alltags machen immer wieder Schlagzeilen: Gerne erinnern wir uns an diese herzerwärmenden Geschichten:

Rubriklistenbild: © Twitter Screenshot