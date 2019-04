Postsendung explodierte in Firma für Gebäudereinigung in Marburg

In einer Marburger Firma ist am Donnerstag ersten Ermittlungen zufolge eine Postsendung explodiert. Eine Person sei dabei leicht verletzt worden, die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen aufgenommen.

Aktualisiert am 19. April, 12.18 Uhr - Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte, handelte es sich bei dem betroffenen Unternehmen um eine Firma im Bereich der Gebäudereinigung. Sie reinige für Auftraggeber verschiedene Gebäude. Details zum genauen Tathergang nannte der Sprecher indes nicht. Damit blieb am Karfreitag zunächst unklar, ob es sich bei der explodierten Postsendung um eine Nagelbombe gehandelt hatte, wie dies von der "Bild"-Zeitung berichtet wurde.

Als Reaktion auf die Explosion wurde eine Postfiliale vorübergehend geräumt. Es wurde geprüft, ob in einem dortigen Postfach der Firma weitere Gefahr lauerte. Es hätten sich aber keine Auffälligkeiten ergeben, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Schon kurz nach dem Einsatz lief der Betrieb in der Postfiliale wieder normal weiter. Die Behörden untersuchen aber weiterhin den möglichen Hintergrund, wie ein Sprecher sagte.

Die "Oberhessische Presse" in Marburg berichtete am Donnerstag, dass nach Informationen aus Ermittlerkreisen ein Unternehmen aus der Nordstadt betroffen sein soll. Die Firma soll der Zeitung zufolge bereits häufiger bedroht worden sein. Zur Explosion kam es am Donnerstag gegen 8.30 beim Öffnen der Sendung. (dpa)