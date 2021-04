Vier Leichen in Klinik in Potsdam entdeckt - Frau festgenommen

Mordkommission ermittelt

In einer Klinik in Potsdam sind vier Leichen gefunden worden.

In einer Klinik in Potsdam sind vier Leichen entdeckt worden. Eine Frau wurde festgenommen.

Potsdam - In der Oberlinklinik in Potsdam wurden am Abend vier Leichen gefunden. Eine weitere Person sei schwer verletzt. Eine 51 Jahre alte Frau sei unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Eine Person wurde zudem schwer verletzt.

Die Polizei sei seit etwa kurz vor 21 Uhr im Einsatz in der Oberlinklinik in Potsdam-Babelsberg. Auch die Notfallseelsorge war vor Ort.

Ob es sich bei den Toten auch um Patienten handelt, ist derzeit nicht klar, so Polizeisprecher Torsten Herbst gegenüber der Bild. Im Zusammenhang mit den Taten sei laut dem Polizeisprecher eine 51-Jährige festgenommen worden. „Gegen sie richtet sich der dringende Tatverdacht“, so Herbst. Weitere Details zu der Frau gebe es aber noch nicht. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.