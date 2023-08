Kind schubst Bruder in Teich mit Alligator – und der Vater filmt

Von: Nadja Zinsmeister

Ein Vater filmt, wie sein Sohn seinen Bruder in einen Teich mit einem Alligator schubst. Viele sorgten sich um das Kind. Nun meldet sich der Vater.

Tallahassee – Ein Vorfall, bei dem ein Kind seinen Bruder in einen Teich mit einem angeblichen Alligator schubst, sorgt aktuell für Aufregung im Internet. Nachdem das Video bereits millionenfach aufgerufen wurde, meldete sich nun der Vater zu Wort mit einem Update, wie es seinem Sohn nach dem Schrecken geht sowie einer Erklärung der Aktion. Erst im Mai konnte ein Australier seinen Kopf aus einem Krokodil-Kiefer befreien.

Video im Internet löst Bestürzung aus: Kind schubst Bruder in Teich mit Alligator

In dem Video, dass die Familie aus dem US-Bundesstaat Florida auf YouTube veröffentlichte, sind drei junge Brüder auf einem Steg an einem See zu sehen. Der Familienvater filmt seine Kinder von hinten, wie sie aufgeregt „Wow“ und „Schau dir das an!“ rufen. Der Grund: Unweit von ihnen entfernt ist der Kopf eines Alligators im Wasser zu erkennen. „Ihr seid vorhin erst noch darin geschwommen, das ist verrückt“, ist der Vater im Hintergrund zu hören.

Auf die Entdeckung im Wasser folgt eine Aktion, die viele im Internet sprachlos macht. Plötzlich schubst einer der Jungen seinen Bruder ins Wasser, direkt vor den Alligator. Der Vater ruft aufgeregt. Das Tier schnellt nach vorne. Das Video bricht ab.

Kind schubst Bruder in Teich mit Alligator: Vater meldet sich mit einem Update-Video

Über sechs Millionen Menschen haben das Video mittlerweile gesehen. Viele sind fassungslos und bestürzt. „Mit einem solchen Bruder braucht man keine Feinde mehr“, kommentiert ein YouTube-Nutzer. Ein weiterer schreibt: „Wenn das deine Familie ist, ist der Alligator dein geringstes Problem.“ Zahlreiche Menschen fragten in den Kommentaren ebenfalls, ob das Kind verletzt wurde und wie es ihm gehe. Andere wiederum behaupten zu erkennen, dass sich bei dem Alligator nicht um ein echtes Tier handelt, sondern eine ferngesteuerte Attrappe.

Aufgrund der Aufregung entschied sich der Familienvater, gleich zwei aufklärende Videos im Anschluss zu veröffentlichen. In dem ersten Clip sagt er, dass er nicht mit einer so großen Reichweite des Videos gerechnet hätte und filmt seine beiden älteren Söhne. Laut ihm würden in dem See immer wieder Alligatoren schwimmen. „Wir wollten euch nur wissen lassen, er ist okay“, ergänzt er und schwenkt die Kamera, sodass nun auch das dritte Kind sichtbar wird.

Drei Brüder entdecken einen Alligator im Wasser und spielen dem jüngsten Kind einen Streich. © YouTube @BoyleFarms

Vater klärt virales Video im Internet auf: Kind wurde nie in Teich mit Alligator geschubst

In einem weiteren Video wird hingegen deutlich, dass es sich bei der gesamten Aktion tatsächlich um einen Streich gehandelt hat. Darin schubst der ältere Junge erneut eine Person vom Steg ins Wasser, dieses Mal ist es offenbar niemand aus der Familie. „Rabauke schubst weitere Person in den Alligator“, heißt es im Titel des Clips und dazu in roter, dicker Schrift: „Real oder Fake?“.

Damit weist der Familienvater indirekt daraufhin, was viele bereits im ersten Clip vermutet hatten: Bei dem Tier handelt es sich um eine Attrappe und keinen echten Alligator. Ob der Junge dabei von Anfang Bescheid wusste und für das Video mitspielte oder tatsächlich einen deutlichen Schrecken eingejagt bekommen hat, verrät der Vater aber nicht. (nz)