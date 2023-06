Wahnwitziger Preis: Bergbahn verlangt 246,63 Euro für Retour-Fahrt nach Italien

Lange musste das Schweizer Zermatt auf eine direkte Verbindung ins italienische Cervinia warten. Jetzt ist sie da – aber das Vorbeigondeln hat seinen Preis.

Zermatt – Mit der höchsten, durchgehenden Alpenüberquerung „Matterhorn Alpine Crossing“ besteht nun endlich eine langersehnte, grenzüberschreitende Verbindung zwischen dem Weltkurort und dem italienischen Wintersportort Cervinia, der ganzjährig nutzbar ist. Der Matterhorn Glacier Ride II schließt damit ein 80-Jahre-Projekt ab. Das berichtet die Schweizer Tageszeitung Blick. Rund 61 Millionen Euro hat das letzte Teilstück vom Kleinen Matterhorn nach Testa Grigia gekostet. In einigen Skigebieten der Alpen kann man auch mit Ski oder Snowboard Grenzen passieren – von Milchstraße bis Skistrand.

Am 1. Juli soll es losgehen. Nach Angaben von Valle D´Aosta Tourismus verbindet die Seilbahn den Gipfel des Piccolo Cervino (Klein Matterhorn) mit dem Plateau Rosa. In Panoramagondeln kann man sich zwischen Cervinia und Zermatt, dem Aostatal und dem Kanton Wallis, und umgekehrt bewegen.

Neue Seilbahn soll den Tourismus weiter vorantreiben

Im Sommer wie im Winter strömen Menschen aus aller Welt an den Fuß des spektakulären Gipfels Matterhorn – dieser bietet Schweizer Vielfalt und italienischen Genuss. Die direkte Luxusbahn von der Schweiz nach Italien soll den Tourismus in Zermatt noch weiter ankurbeln, vor allem aber auch neue Kunden aus Fernmärkten anlocken. Wie reiseropert.de schreibt, wird der Seilbahnabschnitt Matterhorn Glacier Ride II eine Station im italienischen Testa Grigia auf 3458 Metern Höhe haben. Besucher können von dort aus das Matterhorn Alpine Crossing überqueren.

Doch nicht alle sind euphorisch. Viele Bewohner fürchten den Massentourismus. Markus Hasler, CEO beim Zermatt Bergbahnen, beruhigt: „Durch die entsprechende Preisstrategie wird kein Massen- oder Durchgangstourismus gefördert, sondern das Erlebnis für Individualreisende“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung. „Darüber hinaus haben die Bergbahnen auch Kleingruppen im Visier“, so eine Sprecherin auf Anfrage der Schweizer Tageszeitung.

Vom Plateau Rosa aus sind das Matterhorn, aber auch die Profile des Mont Blanc, des Gran Paradiso, des Monte-Rosa-Massivs und der Schweizer Alpengipfel im Wallis gut erkennbar, schreibt das Reiseportal reisevor9.de. Richtung Italien fällt der Blick auf die Silhouette des Monviso im Piemont.

Alpenüberquerung mit perfektem Bergpanorama hat seinen Preis

„Das Erlebnis Matterhorn Alpine Crossing ist ein Premiumangebot und fügt sich in die bestehende Preisstrategie der Zermatt Bergbahnen ein“, erklärt eine Sprecherin der Bergbahn weiter. Und tatsächlich hat die Gondelfahrt auch einen de-luxe-Preis: Knapp 246,63 Euro verlangen die Zermatt Bergbahnen für ein Retourticket in der Sommersaison von Zermatt nach Cervinia.

Wie Blick schreibt, könne man für den gleichen Preis von Zürich aus nach Feriendestinationen wie Ibiza und zurück fliegen. Im Herbst und in den Wintermonaten fallen die Preise etwas günstiger aus. Jugendliche und Besitzer eines Generalabonnements erhalten einen 50 Prozent Rabatt, Kinder unter neun Jahren werden kostenlos befördert.

Aber auch andernorts sind die Preise für Ausflugsbahnen ähnlich kostspielig. So kostet der Ausflug vom Terminal in Grindelwald BE aufs Jungfraujoch Hin- und zurück, je nach Saison, zwischen 168 Euro und 220 Euro. (Vivian Werg)