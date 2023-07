Während tausende seiner Passagiere am Terminal stranden, steigt Airline-Boss in den Privatjet

Von: Nadja Austel

In den USA kam es durch Unwetter und Personalausfällen zu Tausenden gestrichenen Flügen. Der Chef der Airline selbst entging der Warterei dank Privatjet.

München – Die Nachfrage nach Flugreisen war mit der Corona-Pandemie empfindlich eingebrochen. Doch jetzt steigt sie offenbar deutlich an. „Die Menschen wollen wieder reisen und auch wieder fliegen“, sagt Milo Bogaerts, CEO von Allianz Trade. Nach drei schwierigen Jahren könne die Luftverkehrsbranche im Jahr 2023 wieder schwarze Zahlen schreiben. „Das ist früher als erwartet“, sagt er.

Doch die Airlines sind mit der Nachfrage noch überfordert. Es gebe noch immer Schwierigkeiten bei der Materiallieferung. Und auch fehlendes Personal scheint eine Rolle zu spielen. In den USA waren in der vergangenen Woche Hunderttausende Reisende an Flughäfen gestrandet. Hauptgrund für die Flugausfälle waren Unwetter. Doch ebenso trug der Personalmangel bei den Fluggesellschaften und der Flugsicherung seinen Teil zu der extremen Situation bei.

US-Airline United: Chef fliegt heimwärts, während sein Personal Überstunden schiebt

Auch die US-Airline „United Airlines“ war von den Flugausfällen betroffen. Was den Ärger der Gestrandeten jedoch überkochen ließ, war das Verhalten des Airline-Chefs Scott Kirby. Denn während die United-Reisenden in Flughafenterminals ausharren mussten, stiegt Kirby einfach in einen Privatjet und entging damit dem Reisechaos.

Nach Angaben des Aerotelegraph.de flog er mit einer privaten Maschine von New Jersey aus zu seiner Familie, während sein Unternehmen United Airlines an diesem Tag rund 750 Flüge stornierte – und zwar ebenfalls in New Jersey. Für den unsolidarischen Fauxpas entschuldigte er sich in einem Schreiben gegenüber seinen Angestellten: „Am Mittwoch bin ich mit einem Privatjet von New York City nach Hause zu meiner Familie geflogen“, während die Mitarbeitenden „tagelang ununterbrochen arbeiteten, oft bei schlechtem Wetter“, so Kirby. Auch die Reisenden von United Airlines bat er um Verzeihung.

Der United-Chef Scott Kirby suchte bei der Luftfahrbehörde einen Mitschuldigen für die vielen Flugausfälle. (Symbolbild) © Twitter/United Airlines

United Airlines USA: Chef sucht Mitschuldigen und wird bloßgestellt

Gänzlich schien er die Schuld allerdings nicht auf sich nehmen zu wollen. Bereits am vorausgegangenen Wochenende, an dem es Unwetter gegeben hatte, kritisierte Kirby die für die Luftraumüberwachung zuständige Luftfahrtbehörde. „Die FAA hat uns einfach im Stich gelassen“, so der United-Chef.

Der amerikanische Verkehrsminister Pete Buttigieg, der die FAA untersteht, ließ die Kritik nicht auf sich sitzen. Er veröffentlichte anschließend bei Twitter eine Grafik über die Flugstreichungen der US-Airlines. Diese zeigte, dass United Airlines im Vergleich zu den übrigen Fluggesellschaften mit Abstand die meisten Stornierungen vorgenommen hatte.

USA: Airline-Chef Kirby hatte „anspruchsvolle Woche“

Kirby hatte seiner Entschuldigung unterdessen eine Rechtfertigung hinzugefügt. „Dies war eine der operativ anspruchsvollsten Wochen, die ich in meiner gesamten Laufbahn erlebt habe“, so der United-Chef laut Aerotelegraph.de. In Richtung der FAA forderte er eine Aufstockung des Personals der amerikanischen Luftfahrtbehörde.

Personalmangel und mangelnde Sicherheitsvorkehrungen sorgten in der Vergangenheit auf US-Flughäfen zudem für tragische Unfälle. Ein Mitarbeiter des Bodenpersonals am Flughafen in Texas kam kürzlich durch den Sog eines Triebwerks ums Leben. (na/dpa)