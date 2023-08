„Kann nicht aufhören, zu weinen“: Paar bringt Kind in Traumurlaub zur Welt - und ist nun gefangen

Von: Nadja Zinsmeister

Ein Paar wollte sich einen Traum erfüllen und brachte die gemeinsame Tochter in der Karibik auf die Welt. Seitdem sitzt die Familie im Paradies fest.

Grenada - Ein Paar aus Großbritannien ist laut eigener Aussage in einem Albtraum gefangen: Iuliia Gurzhii wollte ihr Kind während des gemeinsamen Urlaubs auf einer Insel in der Karibik auf die Welt bringen. Doch nun bekommt ihre neugeborene Tochter aufgrund des Standorts der Geburt keinen Pass. Die Familie steckt auf der Insel St. Lucia fest, die Behörden würden sie im Stich lassen. Zuletzt drohte einem Vater nach einem Urlaub eine Gefängnisstrafe, weil er beim Schnorcheln einen Fehler begannen hatte.

Iuliia Gurzhii und ihr Ehemann Clive aus Tameside in England fühlen sich „wie Gefangene“, erzählen sie dem britischen Mirror. Die beiden verließen ihr Zuhause und reisten nach Rodney Bay, St. Lucia, um Iuliia ihren Traum von einer möglichst „natürlichen“ Geburt am Strand zu ermöglichen. Dafür ließen sie auch ihre erste Tochter bei einer Tante zurück, da ihr Reisepass nicht rechtzeitig verlängert werden konnte.

Paar bringt Kind in Traumurlaub zur Welt - Behörden verweigern Ausstellung von Reisepass

Doch die Geburt lief nicht wie zeitlich geplant. Ihre Tochter Louisa kam am 23. April 2023 mitten auf See zur Welt, als sich die Eltern gerade auf einem Boot Richtung St. Lucia befanden. Ein paar Tage später wollten sie ihr Kind bei der Ankunft registrieren lassen. Doch die Geburt auf dem Meer habe bürokratische Probleme mit sich gebracht. Im Krankenhaus habe man Louisas Geburt nicht registrieren wollen, weil sie mehr als 24 Stunden alt gewesen sei.



„Wir gingen zum Standesamt und füllten die Formulare für eine Geburtsurkunde aus“, erzählt Clive weiter. Nach ein paar Wochen dann die Rückmeldung: „Sie könnten nichts tun, da das Baby nicht im Krankenhaus geboren wurde und niemand die Geburt bezeugt hatte.“ Seitdem würden sie von Behörde zu Behörde laufen, doch auch die Einwanderungsbehörde in St. Lucia habe einen Nachweis verlangt.

Paar sitzt mit neugeborenem Kind in der Karibik fest: „Kann nicht aufhören zu weinen“

Ende Juni musste die Familie schließlich mit einem Boot auf die Karibik-Insel Grenada ausweichen, da auf St. Lucia ein schwerer Sturm wütete. Dort habe das britische Konsulat dem Paar aufgetragen, einen DNA-Test zu machen, um den Beweis für ihre Tochter zu liefern. Seit dem Test warte das Paar noch immer auf die Ergebnisse. „Ich kann nicht aufhören, zu weinen. Es ist traumatisierend“, beschreibt Iuliia die Situation. Sie habe schlaflose Nächte wegen des Stresses, nicht nach Hause zu ihrer Tochter zu können, die von einer Tante betreut wird.

Das Paar fühle sich hilflos, habe mittlerweile rund 6000 Pfund (ca. 7000 Euro) Schulden auf dem Konto. „Das Auswärtige Amt ruft uns ständig an und fragt uns, ob wir etwas Neues für sie haben. Sie sollten uns eigentlich helfen, hier herauszukommen“, so Clive weiter im Gespräch mit dem Mirror. Ein Sprecher des Amtes habe The Mirror unterdessen gesagt, dass der Familie Unterstützung angeboten wurde. (nz)