Warnung: Listerien in Käse nachgewiesen – Erste Rückruf-Aktionen starten

Das EU-Warnsystem RASFF hat eine Produkt-Warnung zu Käse-Produkten herausgegeben. Es geht um Listerien. Jetzt starten erste Rückruf-Aktionen.

Produkt -Rückruf*: Warnung vor Listerien- Käse löst Rückruf aus.



-Rückruf*: vor Listerien- löst aus. Bei firmeninternen Kontrollen ist der Befall mit Listerien aufgefallen.



aufgefallen. Betroffener Käse könnte lautProdukt-Warnung auch nach Deutschland gelangt sein.



Steinerberg/Schweiz - Bei routinemäßigen Kontrollen fiel in der Käserei Vogel AG in der Schweiz ein Listerien-Befall auf, jetzt gibt es erste Rückrufe. Eine Produkt-Warnung wurde hierzu von dem Schweizer Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen am Dienstag, 05.05.2020, herausgegeben.

Bereits am nächsten Tag startete die erste Rückruf-Aktion in einer Schweizer Supermarktkette, eine weitere folgte. Drei Tage nach der ersten Warnung, am Freitag, 08.05.2020, veröffentlichte auch das europäische Schnellwarnsystem RASFF eine Produkt-Warnung für die Käse-Variationen aus der Schweizer Käserei.

Produkt-Rückruf: Den Käse auf keinen Fall konsumieren - Eindringliche Warnung

In der Produkt-Warnung des Schweizer Bundesamtes wird vor dem Verzehr der Käse-Produkte der Firma Vogel gewarnt. Auch die Abnehmer der Produkte unter Listerien-Verdacht wurden bereits informiert und aufgefordert, den Käse aus dem Verkauf zu nehmen.

Laut dem europäischen Schnellwarnsystem RASFF könnten die Käse-Produkte auch nach Belgien und Deutschland exportiert worden sein.

Produkt-Rückruf: Warnung - Der Listerien-Käse ist vor allem für Risiko-Gruppen gefährlich

Produkt-Warnungen und Rückruf-Aktionen aufgrund von Listerien-Befall sind unumgänglich, da die Bakterien lebensgefährlich sein können. Gerade für Personen, die einer Risikogruppe angehören, können die Krankheitsverläufe laut dem bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit tödlich enden.

Für Schwangere stellen Listerien eine besondere Gefahr dar, denn die Bakterien können sich negativ auf Kind und Mutter auswirken. Bei gesunden Erwachsenen kann die sogenannte Listeriose, die durch die Infektion mit Listerien hervorgerufen wird, symptomlos verlaufen. Oft kommt es aber zu grippeähnlichen Symptomen, wie beispielsweise Fieber oder Muskelschmerzen.

Rückruf: Diese Käse-Produkte sind nur von der Produkt-Warnung betroffen

Die Produkt-Warnung ist nicht mit einem Rückruf gleichzusetzen. Auch wenn für einige Käse-Produkte der Käserei Vogel AG momentan beides existiert.

Bei der Produkt-Warnung ist in erster Linie auf die Betriebsnummer zu achten. Denn diese zeigt an, welchen Ursprung ein Produkt hat. Von dem Listerien-Befall sind Käse-Produkte betroffen, auf denen die Betriebsnummer CH-5707 zu finden ist.

Laut dem Schweizer Bundesamt für Lebensmittelsicherheit sind diese Käse-Produkte von der Warnung betroffen:

Bärlauch-Rahmkäse



Bio Knoblauch-Rahmkäse

Bio Pfeffer-Rahmkäse

Bio Schafbergkäse

Bio Schafbrie

Bio Schafmutschli

Bio Ziegenkäse

Bio Brie

Brie de-luxe/Brie Blo

Brie Tomate

Brie Carré

Chnobli Chäs

Grottenkäse

Pfeffer-Rahmkäse "Don Pepe"

Rauch-Chäsli

Steinerberger Bio Bergkäse

Steinerberger Mutschli

Steinerberger viertelfett

Tell Geisskäse

Ur-Schwyzer Bergkäse (Swiss Knife Valley)

Urschwyzer halbfett

Urschwyzer Kräuterkäse

Wildspitz-Bergkäse

Wildspitzkäse Bio Rahm

Ziegenfrischkäse

Ziegenkäse A.X.V.

Produkt-Rückruf: Erste Supermärkte gehen weiter als die Produkt-Warnungen

In der Schweiz wurden nach den Produkt-Warnungen die ersten Rückruf-Aktionen für Käse aus der betroffenen Produktion gestartet. Die Supermarktketten Denner und Migros rufen ihre Kunden dazu auf, betroffene Produkte zurück in den Laden zu bringen. Wer dem Rückruf nachkommt, erhält den bezahlten Preis für das Produkt rückerstattet.

Bei Denner ist konkret folgendes Produkt von dem Rückruf betroffen:

DENNER Bergkäse aus der Innerschweiz



Bei der Supermarktkette Migros sind folgende Produkte vom Rückruf betroffen:

BIO Schafskäse

Zuger Waldspitzkäse



Käseplättli mild



Steinberger viertelfett

Steinberger halbfett



Beide Supermarktketten legen ihren Kunden, die zu einer Risikogruppe zählen, zudem nahe, dass sie einen Arzt aufsuchen sollten, wenn sich nach dem Käse-Konsum Symptome zeigen sollten.

Produkt-Rückruf: Listerien-Befall nicht nur bei Käse möglich

Im vergangenen Jahr kam es zu einem Listerien-Befall bei Produkten der Firma Wilke. Der Vorfall löste sogar eine Warnung* über die App "KatWarn" aus. Die mit den Bakterien befallenen Fleischerzeugnisse sorgten für eine Vielzahl an Erkrankungen und sogar Todesfälle.

Ende April führte eine Produkt-Warnung beim Discounter Rewe zu einem Rückruf*. Hier war ein beliebter Pizzasnack betroffen.

*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Rubriklistenbild: © Manfred Rohde/dpa