Starke Unwetter in Österreich: Zahlreiche Orte von Außenwelt abgeschnitten – Polizei gibt Prognose

Von: Teresa Toth, Kilian Bäuml, Bettina Menzel

Erst vor kurzem wurden Slowenien, Kroatien, Österreich und Italien von schweren Flutkatastrophen heimgesucht – zu Beginn dieser Woche steigt die Hochwassergefahr erneut.

Update vom 29. August, 5.52 Uhr: Die Wetterlage in Österreich bleibt angespannt. In der Nacht zum Dienstag (29. August) wurde Wien von einer Gewitterfront mit Starkregen getroffen. Auch im Laufe des Dienstags bestehe die Gefahr von Gewittern, warnt der österreichische Wetterdienst GeoSphere.

Große Grünflächen sind durch den Starkregen in Österreich überschwemmt. © Expa/dpa

Neben Wien sind auch die Regionen rund um Graz, St. Pölten, Klagefurt und Kärnten betroffen. Aufgrund von starken Schauern bestehe in den betroffenen Gebieten die Gefahr von Erdrutschen, Überschwemmungen und Überflutungen von Gebäuden. Bewohner müssen sich auf Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr einstellen.

Landespolizei Tirol gibt Auskunft über Unwetterlage in Österreich

Update vom 28. August, 21.57 Uhr: Die Unwetter in Österreich könnten zu einem Jahrhunderthochwasser führen. Bereits jetzt sind einige Gemeinden, beispielsweise Sölden, von der Außenwelt abgeschnitten. Etwa 70 Personen sollen evakuiert worden sein. Auch in Bayern befinden sich Einsatzkräfte im Dauereinsatz wegen Hochwasser.

Trotzdem zeigt sich der Pressesprecher der Landespolizeidirektion Tirol auf Anfrage von Merkur.de von IPPEN.MEDIA zuversichtlich: „Die Lage spitzte sich im Inntal bis zum Mittag zu. Wir müssen die Nacht abwarten, aber wir sind optimistischer, weil die Regenfälle nachgelassen haben. Die Lage hat sich entspannt und es wurden alle Vorkehrungsmaßnahmen entlang des Inntals getroffen, um möglichen Wassermassen den Weg zu versperren.“

Jahrhunderthochwasser in Österreich: Gemeinden sind nicht mehr erreichbar

Update vom 28. August, 20.31 Uhr: Im österreichischen Bundesland Tirol führten heftige Regenfälle zu hohen Pegelständen bei Bächen und Flüssen – lokal waren sie so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Gerade das Ötztal sei betroffen, einige Gemeinden seien nicht mehr erreichbar, sagte Ministerpräsident Anton Mattle (ÖVP) in Innsbruck. Im Zillertal führte die Ziller gewaltige Wassermassen. Insgesamt waren am Montag rund 4000 Feuerwehrleute im Einsatz. Es kam vielerorts zu lokalen Überflutungen und zu Verkehrsbehinderungen auch im Bahnverkehr. Auch in Deutschland besteht wegen der Unwetter Alarmbereitschaft.

Dank der Warnungen der Meteorologen sei man vorbereitet gewesen, so Mattle. So sei in der Landeshauptstadt Innsbruck die mobile Hochwasserschutzwand frühzeitig installiert worden. Die Schlechtwetterfront sei schneller abgezogen als erwartet, sagte der Landeschef weiter. Damit zeichne sich zumindest eine leichte Entspannung ab. „Wir sind vermutlich mit einem blauen Auge davon gekommen.“ Sehr hilfreich in dieser Situation seien die vor Jahren gebauten Stauseen gewesen, die das Wasser speichern könnten.

Wetterwarnungen für Österreich: Hochwasser können bevorstehen

Erstmeldung vom 28. August, 18.38 Uhr: Innsbruck – Das Wetter in Österreich schwankt derzeit zwischen Extremen aus starker Hitze, Unwettern und Überschwemmungen. Der Himmel über der Alpenrepublik ist momentan größtenteils wolkenverhangen, wobei sich dies in einigen Regionen zu Gewittern mit starken Regenfällen ausweiten kann: Am Montag könnten in Teilen des Landes weitere Hochwasser bevorstehen. In den beliebten Urlaubsregionen Slowenien, Italien und Kroatien kommt es zu Beginn dieser Woche ebenfalls teils erneut zu Überschwemmungen.

Wetter in Österreich: Land Tirol warnt am Sonntag und Montag vor steigenden Wasserständen

In der südöstlichen Steiermark sowie im Mittel- und Südburgenland ist laut österreichischem Wetterdienst GeoSphere gegen Montagabend hin mit Gewittern zu rechnen. Wiederholte Niederschlägen gibt es demnach im Osten und Südosten, wobei im Westen und Süden mit besonders starken Regenfällen zu rechnen ist. Der Regentrend setzt sich auch am Dienstag fort, wobei die Schauerwahrscheinlichkeit in den folgenden Tagen abnimmt.

Besonders in Tirol kann es wegen der Niederschläge, aber auch aufgrund der hoch liegenden Schneefallgrenze vermehrt zu Überschwemmungen kommen. Denn je höher diese Grenze, desto mehr Regen wird nicht als Schnee gespeichert, sondern fließt schneller ins Tal. Zwischen Sonntag und Montag erwartet das Land Tirol daher steigende Wasserstände, wie aus einer Mitteilung auf Facebook hervorgeht. In Innsbruck, der Landeshauptstadt Tirols, herrscht bereits Alarmstufe Rot, dort erwartet man laut Krone.at ein Jahrhunderthochwasser.

„Aufgrund der hohen Pegelstände wurden Teilbereiche der Gemeindeeinsatzleitung hochgefahren. In einer Sitzung zu Mittag wurde entschieden, den Sonderalarmplan Inn zu aktivieren und die Brücken im Stadtgebiet besonders im Auge zu behalten, um entsprechend schnell eingreifen zu können“, sagte der Bürgermeister der direkt am Inn gelegenen Stadt, Georg Willi (Grüne), zu Krone.at.

Wetter in Kroatien, Slowenien und Italien: Kurz nach Flutkatastrophe erneut Hochwasser-Gefahr

Im Westen Kroatiens bis hoch zur slowenischen Hauptstadt Ljubljana waren für Montag und Dienstag ebenfalls Regenfälle und Gewitter gemeldet. Die Temperaturen liegen laut Wetteronline.de dennoch weiterhin hoch und verharren bei zwischen 29 Grad im Westen und 38 Grad im Osten. Am Montagvormittag zogen die Unwetter laut kleinezeitung.at bereits über die Adria-Halbinsel Istrien und sorgten dort für Starkregen, Hagel und teilweise Hochwasser. Ein Tornado zog am Montag zudem über die Region hinweg und verfehlte die Küstenstadt Rovinj offenbar nur knapp.

Von starken Regenfällen betroffen war erneut auch Slowenien, das erst kürzlich mit einer Hochwasser-Katastrophe zu kämpfen hatte. Teile von Koper und Portorož standen Berichten zufolge am Montag unter Wasser. Gegen Abend könnten auch die Flüsse im Westen und Norden des Landes über die Ufer treten und erneut für Überschwemmungen entlang der Flussläufe sorgen, hieß es.

In Italien war die starke Hitze zuletzt ebenfalls Unwettern und kühleren Temperaturen gewichen. Gewitter zogen am Montag besonders durch die Regionen Ligurien und die Lombardei in Mittel- und Norditalien, wie Stol.it berichtete. Teilweise war es zu Überschwemmungen, Stromausfällen und der Unterbrechung von Eisenbahnverbindungen gekommen. Bis Mittwoch bleibt die Wetterlage laut Vorhersagen instabil und wechselhaft mit hoher Gewittergefahr, danach klettern die Temperaturen und die Sonne zeigt sich häufiger.

Schlechtwetterlage beruhigt sich wohl ab Mittwoch: Straßen bleiben teilweise gesperrt

Die Schlechtwetterlage in Österreich, Slowenien, Italien und Kroatien hält Prognosen zufolge bis Mittwoch an, danach beruhigt sich das Wetterchaos zusehends. Laut Experten werden solch extreme Wetterereignisse durch den menschengemachten Klimawandel künftig häufiger auftreten. „Der Klimawandel ist da“, mahnte UN-Generalsekretär António Guterres kürzlich. Der Juli war global der heißeste Monat seit Jahrtausenden. Laut ADAC sind sowohl in Österreich, Slowenien und Kroatien teilweise noch Straßen gesperrt, weshalb es für Urlaubsreisende zu Einschränkungen kommen kann.