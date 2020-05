Protest gegen die Corona-Verordnungen: Demonstrationen werden immer gefährlicher

Corona-Demonstration in Stuttgart: Opfer schwebt nach Angriff in Lebensgefahr (Symbolbild).

Immer mehr Menschen demonstrieren gegen die geltenden Corona-Verordnungen - in ganz Deutschland. Laut dem Verfassungsschutz von Baden-Württemberg sind die Demonstrationen ein Nährboden für Extremisten.

Stuttgart - Die geltenden Corona-Verordnungen treffen in Teilen der Bevölkerung auf scharfe Kritik. Immer mehr Menschen versammeln sich um gegen die Maßnahmen zu protestieren. In Stuttgart fand am Samstag die bereits achte Protestaktion statt.

Wie BW24* berichtet, kam es bei der Demonstration in Stuttgart am Samstag zu einer Straftat. Unbekannte griffen drei Teilnehmer der Corona-Demo in Stuttgart an und schlugen sie nieder. Die Männer trugen zum Teil schwere Verletzungen davon, einer schwebt nun in Lebensgefahr. Die Polizei Stuttgart geht von einer zielgerichteten Tat mit politischem Hintergrund aus.

Wegen des Coronavirus in Baden-Württemberg herrscht Ausnahmezustand, wie BW24* in einem Überblick zeigt.

*BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.