Streit zwischen zwei Schulklassen eskaliert - zwei Kinder schwerverletzt

Prügelei in Jugendherberge

+ © dpa / Markus Klümper Zoff in Jugendherberge: Streit zwischen zwei Schulklassen eskaliert - es gibt zwei verletzte Kinder. © dpa / Markus Klümper

In einer Jugendherberge sind zwei Schulklassen aneinander geraten. Der Streit endete in einer Schlägerei. Am Ende musste vier Kinder ins Krankenhaus eingeliefert werden.