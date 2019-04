Pulli statt T-Shirt: Es wird wieder kühl und nass in der Region

Bei Sonnenschein in den See springen oder im Garten liegen: Damit ist es in der kommenden Woche vielerorts vorbei. Es kühlt ab - und regnet.

Nach den trockenen Tagen soll es zum Wochenende hin regnen. Gleich zwei Tiefs bringen am Wochenende kühlere Luft nach Deutschland. Am Sonntag steigen die Temperaturen nur noch auf 8 bis 16 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Im höheren Bergland könnten insbesondere nachts sogar einzelne Schneeflocken fallen. "Anstatt Sonnenschirm und T-Shirt muss an diesem Wochenende also wieder mit Regenschirm und Pulli oder Jacke vorliebgenommen werden", erklärte Meteorologe Simon Trippler vom DWD.

So wird das Wetter in Nordhessen

In Kassel, Witzenhausen und Frankenberg wird es am Wochenende bei 13 Grad kühler als in den Tagen vorher. Außerdem muss an beiden Tagen mit Schauern gerechnet werden. In höheren Lagen kann es graupeln. In der kommenden Woche wird es ebenfalls stark bewölkt und regnerisch. Der einzige trockene Tag wird voraussichtlich der Mittwoch sein. Das unbeständige Wetter bleibt uns vermutlich bis zum kommenden Wochenende erhalten. Dabei wird es bei 16 Grad ein bisschen wärmer.

In Schwalmstadt muss ebenfalls mit Schauern gerechnet werden, dort kann es auch zu Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen bis Mittwoch bei 3 Grad in der Nacht und 14 Grad am Tag. Ab Mittwoch steigen sie tagsüber auf 18 Grad.

So wird das Wetter in Südniedersachsen

Auch in Südniedersachen wird das Wochenende ungemütlich. In Hann.Münden, Göttingen und Northeim muss bis Montag mit starken Regenschauern gerechnet werden. Die Temperaturen erreichen höchstens 16 Grad.

Der erwartete Regen dürfte der Natur zugute kommen, erst in den vergangenen Tagen war es deutschlandweit zu Waldbränden gekommen. Auch in der Region, in Ludwigsau, hat es vor wenigen Tagen einen Waldbrand gegeben. Auch die Felder und Flüsse im Werra-Meißner-Kreis litten unter starker Trockenheit.

