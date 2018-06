Autofahrerin schlägt beim Einsteigen Alarm - Polizisten machen Schock-Fund in Motorraum

Eine Frau machte an ihrem Auto eine erschreckende Entdeckung. Aus Angst rief sie sofort die Polizei. Schaulustige filmten den Vorfall.

China - Eine Autofahrerin hat wohl den Schock ihres Lebens erlitten. Als sie in ihren Mazda steigen wollte, entdeckte sie auf einem der Vorderreifen eine Schlange. Aus Angst rief sie die Polizei und Experten. Diese sahen schließlich, dass der Python bereits in den Motorraum vorgedrungen war.

Reptilienexperten befreiten die Schlange aus dem Auto und fingen das Tier ein. Viele Schaulustige versammelten sich um das Auto und filmten das Spektakel.

Experten rätseln über Schlangen-Fund

Wie es die Schlange in den Motorraum geschafft hat, ist noch nicht geklärt. In Nordchina ist jedoch ungewöhnlich, dass Pythons in freier Natur leben. Erst kürzlich ereignete sich in Indonesien eine tödliche Begegnung mit einem Python.

