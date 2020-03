Corona-Quarantäne in Baden-Württemberg endet: So geht es den Wuhan-Rückkehrern

Zwei Wochen lang standen 15 Wuhan-Rückkehrer in Baden-Württemberg unter Quarantäne. Diese wurde nun beendet.

Das Warten hat ein Ende. Vor zwei Wochen landete eine Maschine mit 15 Wuhan-Rückkehrern am Stuttgarter Flughafen. Von dort ging es direkt in Quarantäne in ein Hotel in Kirchheim unter Teck.

Nun gibt es laut echo24.de* gute Nachrichten. Nach 14 Tagen wurde die Quarantäne aufgehoben, aber wie geht es den Wuhan-Rückkehrern heute?

