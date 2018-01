Quiksilver-Chef auf dem Atlantik verschollen - Boot lag verlassen am Strand

Küstenwache sucht weiter

Französische Rettungskräfte suchen am Mittwoch weiter nach Pierre Agnes, dem Chef der Modemarke Quiksilver. Das Boot des 54-Jährigen war am Dienstag leer an einem Strand gefunden worden.