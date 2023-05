Sonne satt an Pfingsten – besseres Urlaubswetter in Deutschland als am Mittelmeer

Von: Felina Wellner

Eine Pfingstreise ans Mittelmeer, um die Sommergefühle zu wecken? In diesem Jahr gelten andere Regeln: In Deutschland macht sich Urlaubswetter breit.

München – Wollen Sie über Pfingsten Sonne tanken? In diesem Jahr müssen Sie keine neidischen Blicke auf Urlaubsreisende werfen. Im Gegenteil: Die Schlechtwetterphase in Spanien, Italien und Frankreich setzt sich fort. Das Wetter in Deutschland hingegen hält sonnige Aussichten bereit.

Experte kündigt an: Über Pfingsten erwartet uns in Deutschland besseres Wetter als am Mittelmeer

Gernot Schütz von wetter.de leitet das verlängerte Wochenende mit positiven Nachrichten ein: „In den Pfingstferien haben wir in Deutschland wesentlich besseres Wetter als in den typischen Urlaubsregionen rund um das Mittelmeer.“ Der Grund: Ein unwetterartiges Tiefdruckgebiet durchzieht den Mittelmeerraum von Spanien bis zum Schwarzen Meer. In einzelnen Hotspot-Regionen ist weiterhin mit extremen Wetterverhältnissen zu rechnen.

Baden gehen und Eis essen? Das ist an Pfingsten 2023 auch in Deutschland möglich. © imago/Symbolbild

Zuletzt machte das Tiefdruck-Karussell auch vor Deutschland nicht Halt und sorgte unter anderem für Überschwemmungen in Südbayern. Nun ist die Lage eine andere: besonders im Süden von Deutschland warten sommerliche Temperaturen und bis zu 14 Sonnenstunden. Landesweit bleibt es bis einschließlich Pfingstmontag überwiegend trocken, so wetter.de. Es zeichnet sich mit Blick auf die Temperaturen allerdings ein „Nord-Süd-Gefälle“ ab: In die Küstenregionen weht aus Skandinavien kommend etwas kühlere Luft.

Sonnige Aussichten: Das Wetter an Pfingsten 2023 im Überblick

Mit dem Rad durch Deutschland touren oder einen schönen Badesee aufsuchen? Das Wetter in Deutschland lädt zu diversen Outdooraktivitäten ein. So wie vom Meteorologen bereits skizziert, kann sich die viertägige Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sehen lassen:

Samstag, 27. 05. 18 bis 27 Grad, meist sonnig, in Nordsee- und Alpennäher etwas stärker bewölkt Sonntag, 28.04. 21 bis 27 Grad, meist sonnig, vereinzelte Schauer in den Alpen möglich Montag, 29.05. 22 bis 27 Grad, meist sonnig, Schauer am Alpenrand möglich Dienstag, 30.05. 18 bis 26 Grad, meist sonnig, teilweise bewölkt

Nach einem sehr durchwachsenen Frühling dürfen wir uns an Pfingsten also über reichlich Sonne freuen. Gernot Schütz warnt jedoch: „Die Sonnenbrandgefahr ist sehr groß.“ Bei einem UV-Index von sieben bis acht darf das regelmäßige Eincremen also auf keinen Fall vergessen werden

Neben Sonne in Deutschland: In diese europäischen Länder wird es ebenfalls sommerlich

Wenn Sie trotz gutem Wetter in Deutschland reiselustig sind und noch keinen Urlaub gebucht haben, sollten Sie über europäische Ziele fernab der Mittelmeerregion nachdenken. An Pfingsten ist laut wetter.de in Großbritannien, Osteuropa sowie im Norden von Frankreich und Süden von Schweden mit gutem Wetter zu rechen. (Felina Wellner)