20-Jähriger überschlägt sich mehrfach – die Folgen sind verheerend

In Rahden bei Minden kam ein 20-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Plötzlich überschlug sich der Wagen mehrfach. Ersthelfer wählten umgehend den Notruf.

Rahden/Minden – Ein junger Autofahrer (20) aus Rahden befuhr die Diepholzer Straße (B239) im Kreis Minden-Lübbecke. Mit seinem Ford näherte er sich der Kreuzung zur Lemförder Straße. Kurz vor dem Ampel kam der 20-Jährige plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, wie owl24.de* berichtet.

NRW: 20-Jähriger aus Rahden überschlägt sich mit Ford im Kreis Minden-Lübbecke

Der Ford Fiesta stieß am Mittwochnachmittag, gegen 16.10 Uhr, seitlich gegen einen Golf, der an der Ampel stand, die Rotlicht zeigte. Dabei touchierte der 20-jährige Rahdener die rechte Fahrzeugseite des Wagens. Anschließend überschlug sich der junge Autofahrer mehrfach. In einem Graben kam das Fahrzeug schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Kreis Minden-Lübbecke: Mann aus Rahden verunglückt schwer bei Unfall

Bei dem Unfall im Raum Minden wurde der 20-Jährige aus Rahden im Wrack eingeklemmt. Ersthelfer eilten ihm zu Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Nach einer Erstversorgung am Unfallort wurde er in ein Krankenhaus nach Lübbecke gebracht. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste in der Klinik behandelt werden. Bei einem anderen Unfall in NRW erfasste eine 23-jährige Autofahrerin in Paderborn einen Fußgänger, wie owl24.de* berichtet.

Der 52-jährige Fahrer des Golfs, der seine Geschwindigkeit rund 200 Meter vor der roten Ampel verringert hatte, kam bei dem Unfall im Kreis Minden-Lübbecke nicht zu Schaden. Allerdings waren beide Fahrzeuge nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppwagen kümmerte sich um den Transport. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 20.000 Euro. Warum Der 20-Jährige aus Rahden von der Straße abkam, muss die Polizei noch klären.

