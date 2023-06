„Bekomme hunderte Anfragen“ – Tätowiererin bietet kostenlose Cover-Ups für Rammstein-Tattoos an

Von: Robin Dittrich

Teilen

Der mögliche Skandal um die deutsche Band Rammstein schlägt hohe Wellen. Eine Tätowiererin aus Berlin reagiert auf eigene Art auf die Vorwürfe und erhält für ihre Aktion viel Zuspruch.

Berlin – Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Rammstein-Sänger Till Lindemann übergriffig gegenüber Frauen geworden sein soll. Band und Frontsänger bestreiten die Anschuldigungen zwar, doch eine Tätowiererin bietet jetzt kostenfreie Cover-Ups von Rammstein-Tattoos an – die Aktion findet einigen Zuspruch.

Schwere Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann

Rammstein-Sänger Lindemann und seinem Umfeld werden schwerwiegende Vorwürfe gemacht. Es sollen gezielt junge Frauen nach Konzerten zu einer Art Privatparty geführt worden sein. Wie unter anderem die Irin Shelby L. angab, die ihre Vorwürfe publik machte, sollen die betroffenen Frauen zum Sex mit Lindemann aufgefordert worden sein. Daneben gibt es mehrere Frauen, die davon sprechen, sich auf der Privatparty plötzlich benommen gefühlt zu haben, obwohl sie nicht viel Alkohol getrunken hätten – sie äußerten die Vermutung, dass Betäubungsmittel im Spiel gewesen seien.

Bewiesen sind die Vorwürfe nicht. Rammstein selbst wies die Vorwürfe zurück und schaltete vor dem zweiten Konzert in München ihre Anwälte ein. Die Vorwürfe seien „ausnahmslos unwahr“, hieß es in einer Pressemitteilung der Anwaltskanzlei. Ende Mai postete die Band auf Twitter, dass sie „ausschließen können, dass sich das, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat.“

Doch schon allein die Vorwürfe ließ die Stimmung vieler Menschen aufkochen, bei den Rammstein-Konzerten in München wurde vor dem Stadion demonstriert. Auch Eintrittskarten wurden reihenweise zurückgegeben. Gleich mehrere Tätowiererinnen machten das Angebot der kostenfreien Cover-Ups von Rammstein-Tattoos infolge der Vorwürfe publik.

Tätowiererinnen bieten kostenfreie Cover-Ups von Rammstein-Tattoos an

Eine davon ist eine Tätowiererin in Berlin, die eine Instagram-Story erstellte. Darunter schrieb sie: „Wenn du ein Rammstein Tattoo hast, tätowiere ich dir das kostenfrei oder gegen eine Spende über.“ Die erhaltenen Spenden sollen an Organisationen gehen, die sich gegen Gewalt an Frauen einsetzen. Ein Repost der Aktion auf Twitter wurde nach kurzer Zeit bereits über 600.000 Mal angeklickt und erhielt fast 12.000 Likes. „Beste Idee“ und „Liebe alles daran“ waren zwei der Top-Kommentare darunter.

In einer weiteren Instagram Story wandte sich die Tätowiererin an die vielen Nachrichten, die sie nach ihrem Angebot erhalten hatte: „Ich habe hunderte Anfragen bekommen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass mein Post so viel Aufmerksamkeit erhalten würde.“ Wie sie die vielen Anfragen bewältigen soll, weiß die Tätowiererin noch nicht: „Eigentlich bin ich das ganze Jahr über ausgebucht. Ich versuche jetzt, am Abend oder an meinen freien Tagen Cover-Ups dazwischenzuschieben.“ Anbieten kann sie deshalb nur „blackwork“, also das Schwärzen des Tattoos.