Nach Rammstein-Video: „Ich habe noch viel zu sagen“ - So geht es der YouTuberin jetzt

Nach Sorge vor Reaktionen

Youtuberin Kayla Shyx zog sich nach ihrem ersten Video mit Vorwürfen gegen Till Lindemann zurück. In ihrem neuen Video erzählt sie private Erlebnisse und macht Frauen Mut.

Berlin/Köln - „Ich bin sehr überfordert, gerührt, erschrocken“, sagt die 21-jährige Youtuberin Kayla Shyx. Sie hatte bereits Anfang Juni in einem Video die von anderen Frauen erhobenen Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann unterstützt. In einem neuen Video bedankt sie sich nun für die Unterstützung und erzählt, wie es ihr seither ging. Bis zum 20. Juni hatte ihr erstes Video 5,4 Millionen Aufrufe - sie habe sich aber nach dem Video zurückgezogen und nicht ins Internet geschaut.

„Und dann gab es aber noch diesen einen Moment, als ich vor ein paar Tagen das erste Mal wieder im Internet war und gesehen habe, wie viele Menschen dieses Video gesehen haben“, sagt sie. „Und da dachte ich wirklich, dass ich sterbe. (...) Ich war im Schockzustand.“ Es sei beängstigend, „bei diesem Thema“ im Fokus so vieler Menschen zu sein. Im Video trägt sie zwei gelbe Patches im Gesicht, die Stresspickel überdecken sollen. Besonders für die Mädchen, die sich ihr geöffnet hätten, spüre sie eine Verantwortung, die sie überfordere. Im Video geht sie dann nicht auf die Vorwürfe gegen Till Lindemann ein, sondern auf die Situation von sexueller Gewalt betroffener Frauen - und macht den Frauen Mut, sich zu wehren und Anzeige zu erstatten.

Nach erstem Video zu Lindemann-Vorwürfen: Youtuberin hat „noch sehr, sehr viel zu sagen“

„Für alle, die denken, es ist einfach und irgendwie angenehm, irgendwie zu sagen, ich wurde Opfer sexuellen Missbrauchs, ich wurde vergewaltigt, irgendwas davon: Es ist so schwer, an diesen Punkt zu kommen, dass man das realisiert. Man fühlt sich machtlos, man fühlt sich zerbrochen“, sagt Shyx. Damit stellt sie sich augenscheinlich an die Seite der Frauen, denen vorgeworfen wird, sie würden mit ihren Vorwürfen gegen Till Lindemann nur Aufmerksamkeit erreichen wollen, oder hätten sich nicht genug gewehrt.

Um sich so zu wehren, wie man sich innerlich fühlt, müsste man in dem Moment anerkennen, dass man in einer Gefahr ist. Und es ist oft einfacher, es über sich ergehen zu lassen, denkt man. (...) Gerade, wenn man zum Beispiel denkt, ich wollte Sex mit dir haben, aber jetzt bist du extrem übergriffig.

„Ich kann sehr gut nachvollziehen, warum Frauen erst so spät darüber reden oder keine Anzeige erstatten“, sagt Shyx. „Sobald man sich eingesteht, dass man sexuell belästigt wurde, muss man anerkennen, dass man in der Situation keine Kontrolle hatte, und das ist unfassbar schwer. Das ist so schlimm, so herzzerreißend.“ Es zu ignorieren und zu versuchen, alleine damit klarzukommen, sei aber auf lange Sicht viel schlimmer. Das berichtet sie aus eigener Erfahrung.

Nach Lindemann-Vorwürfen: Debatte über sexuelle Gewalt - Youtuberin erzählt von eigener Erfahrung

Sie selbst sei mit 17 Jahren von jemandem, den sie „als Freund gesehen“ hatte, sexuell belästigt worden - und habe sich, obwohl sie sich gewehrt hatte, danach lange selbst die Schuld gegeben. „Das ist alles, um sich selbst das Gefühl zu geben, ich hätte was anders machen können.“ Mehrere Jahre habe sie versucht, das Thema zu vergessen - später sei aber alles wieder hochgekommen.

Der Täter habe sich danach zwar entschuldigt, ihr aber vorgeworfen, ihr falsche Signale gegeben zu haben. „Als ich das gehört habe, wusste ich, okay, dieser Mensch will selbst auch nicht anerkennen, was er getan hat, will auch mir die Schuld geben dafür, dass er mich nicht losgelassen hat.“ Erst Jahre später habe sie eine Traumatherapie gemacht, weil sie posttraumatische Störungen wie Panikattacken und Schlafschwierigkeiten gehabt habe. Manche Erkenntnisse seien ihr auch erst nach längerer Therapiedauer gekommen, aber sie habe dort gelernt, dass es richtig sei, auf das eigene Bauchgefühl zu hören und sich zu wehren.

Youtuberin Kayla Shyx über Vorwürfe gegen Mädchen („Victim-Blaming“)

Sehr oft werde den Opfern sexueller Gewalt vorgeworfen, sich nicht richtig gewehrt zu haben. Dabei hätten manche Frauen Angst, die Situation könnte gefährlicher werden, wenn sie Angst zeigten - zum einen. Zum anderen hätten Frauen verinnerlicht, dass man besser keine Szene machen solle, auch, wenn es um kleinere Dinge wie eine sexualisierte Beleidigung gehe.

Ich habe mich nicht so laut gewehrt, wie ich gerne hätte. Ich wollte weg, aber trotzdem keine Szene machen. Ich hatte das Gefühl, ich muss das gerade so leise und unauffällig wie möglich machen, so, als müsste ich diese Person schützen.

Die Reaktionen auf ihr Video zeigen, dass es Aufklärungsbedarf gibt: „Die ganze Situation lässt mich langsam verstehen was überhaupt das Problem bei sexueller Belästigung ist. Als unbetroffener Junge habe ich nie gewusst wie das ist und ich konnte es nicht wissen, weil eben niemand darüber geredet hatte“, schreibt ein User unter das Video. „Deine beiden Videos, aber auch viele Beiträge zum Diskurs über Tills Taten haben glaube ich viel Aufklärung geleistet und mindestens mir die Augen geöffnet.“

Vorwürfe gegen Till Lindemann: Das ist der aktuelle Stand

In den vergangenen Wochen hatten mehrere Frauen - teilweise anonym - Vorwürfe gegen den Rammstein-Frontmann Till Lindemann erhoben. Sie schilderten Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollten. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Lindemann hatte einige Vorwürfe gegen sich zurückgewiesen. Seine Interessen lässt er anwaltlich vertreten. „In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram, Twitter und bei YouTube, wurden von diversen Frauen schwerwiegende Vorwürfe zulasten unseres Mandanten erhoben“, hatte es in einer Mitteilung seiner Anwälte geheißen.

„So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr.“ Shyx hat dazu eine klare Meinung: „Die versuchen, diesen ganzen Scheiß jetzt auszusitzen und Einschüchterungsarbeit zu leisten“, sagt Shyx dazu. „Ich würde alles so vor Gericht wiederholen, das ist mir scheißegal, was passiert.“ Nach einer eigenen Anzeige in anderer Sache habe ein Polizist sie ermutigt, Täter anzuzeigen. Auch wenn er vor Gericht keine Strafe bekomme, hätte ein Täter danach einen Akteneintrag - jede weitere Anzeige führe näher an eine Verurteilung.

Ermittlungen gegen Till Lindemann in Berlin

Nach den Berichten hat die Staatsanwaltschaft Berlin ein Ermittlungsverfahren gegen Lindemann eingeleitet. Erhält die Staatsanwaltschaft Kenntnis vom Verdacht einer Straftat, muss sie ermitteln. Medienberichte können dafür der Auslöser sein. Bis zum Abschluss der Ermittlungen gilt die Unschuldsvermutung, ein Mitglied der Band Rammstein hat sich inzwischen von Lindemann distanziert. Das Plattenlabel Universal Music Entertainment hat seine Marketing- und Promotion-Aktivitäten für Rammstein vorläufig ausgesetzt.

Die Ermittlungen in Berlin findet Shyx „richtig groß.“ Sie persönlich meint aber: „Leider funktioniert unsere Welt so: Wenn du viel Geld hast, dir die krassesten Anwälte ranholst, Macht hast, wenn du einer der größten deutschen Musikstars bist, dann ist es schwieriger, dich dranzukriegen.“ Weil Shyx den Eindruck hatte, man würde unsensibel mit dem Thema umgehen, habe sie Anfragen größerer Medien abgelehnt - und sich entschieden, im eigenen Tempo und zu ihren eigenen Konditionen weiter über die gegen Till Lindemann erhobenen Vorwürfe zu sprechen. Demnächst will sie sich aber wieder mit anderen Themen beschäftigen.

„Ich hab durch diese Erfahrung (die Einladung auf die Aftershow-Party bei Lindemann, Anm. der Red..) und durch andere Erfahrungen leider auf die harte Tour gelernt, wie es manchmal ist, in unserer Gesellschaft eine Frau zu sein und sexuell belästigt zu werden und damit umgehen zu müssen, auch mit dem gesellschaftlichen Verständnis dazu“, sagt Shyx.(kat/dpa)

Rubriklistenbild: © Screenshot Youtube/ Kayla Shyx/ c/o BWM Communications GmbH