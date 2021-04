Raser fährt 234 km/h bei erlaubten 100 – doch mit dem Ende hat er nicht gerechnet

Illegales Autorennen?

+ © Frank Rumpenhorst/dpa Ein Raser hat auf der Autobahn bei Berlin über 130 km/h zu viel auf dem Tacho gehabt. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Mit 134 km/h zu viel auf dem Tacho ist ein Autofahrer bei Berlin auf der Autobahn unterwegs. Er überholt noch mehrere Fahrzeuge – dann wird er böse überrascht.

Berlin – Da war wohl jemand schneller, als die Polizei erlaubt: Mit Tempo 234 statt der gebotenen 100 km/h raste ein Autofahrer über die A115 – und das am Abend nach Einbruch der Dunkelheit. Auf Höhe der Anschlussstelle Hüttenweg südwestlich von Berlin überholte der eilige Audi-Fahrer ein anderes Fahrzeug. Pech für den Gasfuß: Es war eine Zivilstreife. Wie die Berliner Polizei mitteilt, war der zivile Streifenwagen mit einer Geschwindigkeits-Messanlage ausgestattet. Die Beamten konnten also nicht nur staunen – sondern die Raserei auch bestens dokumentieren.

Und weitere gefährliche Verkehrsverstöße beobachten: So überholte der Raser auf dem rechten Fahrstreifen mehrere andere Fahrzeuge und fuhr auch zu dicht auf andere Autos auf, bevor er in hohem Tempo in Richtung Potsdam weiterfegte. An der Anschlussstelle Spanische Allee fuhr der Mann schließlich ab, kurz darauf stellten ihn die Ordnungshüter.