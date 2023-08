Sylt statt Wacken? Metal-Fans fliegen nach einer Nacht vom Campingplatz

Von: Dagmar Schlenz

Nach dem Anreisestopp für das Wacken-Festival wollten einige Metal-Fans stattdessen zu den Punks nach Sylt. Keine gute Idee, wie sie feststellen mussten.

Sylt – Metal-Fans sind hart im Nehmen. Auch wenn der Anreisestopp für das legendäre Wacken-Festival in Schleswig-Holstein für einigen Frust gesorgt hat, machen viele einfach das Beste aus der Situation: Statt beim Open-Air-Festival feiern sie eine Party auf dem Baumarkt-Parkplatz oder weichen auf umliegende Campingplätze aus. Ein paar gestrandete Wacken-Fans aus Nordrhein-Westfalen suchten sich ein anderes Ziel: die Promi-Insel Sylt.

Name: Sylt (friesisch Söl, dänisch Sild) Kreis: Nordfriesland Fläche: 99,14 km² Einwohner: 18.584 (2022) – 193,7 Einwohner/km²

Wacken-Fans wollten zum Protestcamp der Punks auf Sylt

Regen, Regen und nochmal Regen: Der diesjährige Sommer war bisher wettertechnisch ein Totalausfall. Das mussten auch Metal-Fans aus aller Welt feststellen, die Anfang August 2023 das Wacken-Festival besuchen wollten. Nach tagelangem Dauerregen war das Festival-Gelände im Schlamm versunken, die Veranstalter verhängten schließlich einen Anreisestopp. Einige Fans aus Nordrhein-Westfalen beschlossen daraufhin, sich auf den Weg auf die Nordseeinsel Sylt zu machen.

Ihren VW-Bus dekorierten sie spontan um: der W.O:A-Schriftzug (W.O:A für Wacken Open Air) auf der Heckscheibe wurde mit Klebeband durchkreuzt und stattdessen „Sylt“ auf das Fahrzeug geklebt. Mindestens eins haben die Nordseeinsel und das Wacken-Festival gemeinsam: Gummistiefel kann man an beiden Orten gut gebrauchen. Doch das war nicht der Grund, warum die Metal-Fans dieses Ziel gewählt hatten: Sie wollten die Punks auf Sylt unterstützen, wie sie gegenüber kreiszeitung.de berichten.

Einige Fans sind nach dem Anreisestopp beim Metal-Festival in Wacken weiter auf die Nordseeinsel Sylt gefahren – und waren dort nicht sehr willkommen. (Montage kreiszeitung) © Christian Charisius/dpa/Dagmar Schlenz

Metal-Fans auf Sylt: Camping-Gäste fühlten sich gestört

Die abgewiesenen Wacken Fans fuhren mit dem Autozug über den Hindenburgdamm nach Sylt und weiter zum Protestcamp. Punks und Aktivisten campen auf einer Wiese in der Nähe von Aldi in Tinnum, die ist aber nur für Zelte freigegeben. „Zu den Punks kamen wir leider nicht, da das ganze mit dem Bulli nicht mal eben möglich war“, berichtet einer der Wacken-Fans in einer Mail an kreiszeitung.de. Also suchte man sich einen Campingplatz auf der Insel. Offenbar sehr zum Missfallen der anderen Camping-Gäste.

„Schon bei der Ankunft wurden wir schief angeguckt. Wegen des Autos und natürlich unseren Kutten.“ Eigentlich war ein längerer Aufenthalt auf der Nordseeinsel geplant, doch schon am nächsten Morgen wurden die Metal-Fans vom Platzbetreiber gebeten, wieder abzureisen. Angeblich gab es Beschwerden wegen lauter Musik. Dabei habe es den ganzen Abend so stark geregnet, dass man nur im VW Bus gesessen und den Wacken Livestream angeschaut habe - auf dem Handy. „Wir waren bei den anderen Gästen wohl nicht erwünscht“, so die Vermutung der Metalheads aus NRW.

Wacken-Fans feiern jetzt in der Rock Area an der A7

Um welchen der insgesamt sieben Campingplätze auf Sylt es sich gehandelt hat, wollte der Metal-Fan nicht verraten. Soviel Anstand habe er. Auf dem Campingplatz in Rantum sind einige Wacken-Besucher jedenfalls seit Jahren Stammgäste, berichtet ein Mitarbeiter auf Nachfrage von kreiszeitung.de. „Die kommen immer nach dem Wacken-Festival zu uns. Bei ihrer Ankunft sehen sie ziemlich fertig aus. Dann freuen sie sich auf eine komfortable Dusche und müssen sich hier erstmal erholen.“ Alles nette Menschen, bisher habe es keine Beschwerden gegeben.

Die Wacken-Fans aus Nordrhein-Westfalen haben die Insel nach der einen Nacht wieder verlassen. Ihr nächstes Ziel: das A7 Camp in Ehndorf bei Neumünster. Dort, so hatten sie gehört, sollten schon mehrere gestrandete Metal-Fans gelandet sein. Bei ihrer Ankunft in der „Rock Area“ sind sie begeistert: „Was die Leute hier auf die Beine gestellt haben, komplett aus Solidarität für alle Metalheads ist fantastisch“, schwärmen sie gegenüber kreiszeitung.de. Bereits Ende Juni/Anfang Juli fand in Ehndorf das „Ehndorf Open Air“ (EOA) statt. Die Veranstalter spendeten sämtlichen Überschuss an gemeinnützige Organisationen. Jetzt haben die Betreiber ihr Gelände für gestrandete Wacken-Fans geöffnet.