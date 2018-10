Auf der Jagd nach Drogen: Drei Festnahmen bei Razzia gegen Hells Angels

Die Berliner Polizei hat bei einer Razzia im Rockermilieu drei Personen festgenommen und beschlagnahmten eine Waffe. Der Einsatz richtete sich gegen den Drogenhandel.

Berlin - Bei einer Razzia im Rockermilieu hat die Berliner Polizei drei Männer festgenommen und mehrere Waffen beschlagnahmt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, durchsuchten Beamte am Donnerstag mit rund 300 Einsatzkräften zwölf Objekte, darunter das Klubhaus der Gruppierung Hells Angels MC Berlin Central im Bezirk Reinickendorf. Anlass waren Ermittlungen wegen Drogenhandels.

Lesen Sie auch: Polizei beschlagnahmt 440.000 Potenzpillen

Neben dem Clubhaus wurden zwei Shishacafés und mehrere Wohnanschriften durchsucht. Die Beamten, die vom Spezialeinsatzkommando, Einsatzhundertschaften, dem Gewerbeaußendienst sowie dem Zoll unterstützt wurden, fanden eine scharfe Schusswaffe und mehr als hundert Schuss Munition. Im und vor dem Klubhaus trafen die Fahnder zudem auf mutmaßliche 19 Klubmitglieder, bei denen mehrere Stichwaffen entdeckt wurden.

Lesen Sie auch: Schießerei in Berlin: Polizei geht von drei Tätern aus

Gegen einen 27-Jährigen vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl, zwei 35 und 60 Jahre alte Männer wurden vorläufig festgenommen. In den Lokalitäten wurden insgesamt wurden 52 Anwesende kontrolliert. Rockergruppierungen sind in Berlin häufig in Drogengeschäfte, Prostitution und Schutzgelderpressung verwickelt. Zudem kommt es bei Revierstreitigkeiten zwischen den Gruppierungen immer wieder zu teils heftigen Gewalttaten.

+ Drei Festnahmen: Die Berliner Polizei griff durch. © dpa / Paul Zinken

afp