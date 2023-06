„Bin immer noch geschockt“: Ballermann-Star tot im Auto gefunden

Teil vom „Chaos-Team“

Große Trauer um einen beliebten Ballermann-Sänger: Im Alter von nur 53 Jahren wurde Sascha Loudovici tot in seinem Auto aufgefunden. Die Anteilnahme ist groß.

Hamburg/Palma de Mallorca – Für die neue Saison im „Megapark“ auf Mallorca (Spanien) hatte er bereits seine Auftritte geplant. Doch wird es dazu nicht mehr kommen. Denn Stimmungskanone Sascha Loudovici, Teil des DJ-Duos „Chaos Team“, wurde im Alter von nur 53 Jahren tot in seinem Auto aufgefunden.

+ Sascha Loudovici, Teil vom Party-DJ-Duo „Chaos-Team“, ist im Alter von nur 53 Jahren verstorben. © Chris Emil Janßen/imago/Archivbild

Tod mit nur 53 Jahren: Ballermann-Star Sascha Loudovici vom „Chaos-Team“ leblos im Auto aufgefunden

Wie unter anderem bild.de berichtet, wurde der Norddeutsche leblos in seinem Pkw bei Plön (Schleswig-Holstein) aufgefunden. Laut Freunden wäre der populäre Schlagersänger an einem Herzinfarkt gestorben. Loudovici lebte in Drochtersen bei Hamburg und absolvierte in seiner Karriere fast 2.000 Auftritte. Songs wie „Wir sind die Kinder vom Süderhof“, „Bibi und Tina“ oder „Orange trägt nur die Müllabfuhr“, zusammen mit Mickie Krause, gehörten fest zum Repertoire vom Chaos-Team.

Eben jener Mickie Krause hat sich via Facebook zum Tod von Loudovici geäußert. „Heute erreicht mich die traurige Nachricht, dass du nicht mehr lebst! Sascha, du warst so ein feiner Kerl. Wir kannten uns seit 1998, haben gemeinsam auf der Bühne gestanden, sind Boot gefahren, hab auf eurer Hochzeit gesungen, hatten gemeinsame Hits, ganz viel Spaß am Leben, ...! Du warst einer der umtriebigsten Menschen, die ich kannte. Ich bin immer noch geschockt! Mach‘s gut mein Freund! Du wirst fehlen. Ruhe in Frieden! Dein Freund Mickie“, schreibt der Partyschlagersänger auf seinem Social-Media-Account.

„Chaos-Team“ trat noch kurz vor Tod von Ballermann-Sänger Sascha Loudovici auf

Erst vor kurzem war das „Chaos-Team“ beim Elbstrand-Festival in der Höhe von Hamburg aufgetreten, zusammen mit vielen anderen Mallorca-Stars. Den bislang letzten Auftritt gab es am Freitag (23. Juni) in Bayern.

Für den Juli war für das „Chaos-Team“ bereits das große Partyzelt beim kultigen „Schlagermove“ in Hamburg gebucht. Danach, im August und September, standen Auftritte auf Mallorca an.

„Fühle mich leer, bin geschockt und fassungslos“: Partyschlager-Szene um Mickie Krause nimmt Abschied von Loudovici

Nicht nur Mickie Krause hat sich zum plötzlichen Tod vom Ballermann-Star geäußert. DJ Jemmy, sein Partner beim „Chaos-Team“, musste ebenfalls auf Social Media mit den Worten ringen. „Wir kennen uns seit 23 Jahren. Ich fühle mich leer, bin geschockt und fassungslos. Ich verliere meinen besten Freund“, so der 45-Jährige. Auf der Facebook-Seite des Schlager-Duos nahm das „Chaos Team“ Abschied.

„Uns hat heute die unfassbare Nachricht erreicht, dass Sascha vom ‚Chaos-Team‘ unerwartet gestern Nachmittag verstorben ist. Sascha mit seinem Team hat viele Jahre das ‚LiLaBe‘ mit ihrer genialen Disco-Show bereichert. Unser aufrichtiges Beilied gilt seiner Familie und engsten Freunden. Mach‘s gut Sascha. R.I.P.“, zitiert bild.de Sebastian Rockendorf, den Veranstalter der Hamburger Verkleidungsparty „LiLaBe“. (han)

Rubriklistenbild: © Chris Emil Janßen/imago/Archivbild