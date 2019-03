Rebecca vermisst: Früherer Mitschüler startet Suchaktion - und wird heftig angefeindet

Noch immer fehlt von Rebecca Reusch aus Berlin jede Spur. Während die Schwester über die Chatbekanntschaft spricht, wird die Suchaktionen des ehemaligen Schulkameraden angefeindet.

Seit dem Morgen des 18. Februar 2019 wird die 15-jährige Rebecca Reusch aus Berlin vermisst.

Mittlerweile suchen Taucher am Wolziger See nach der Vermissten.

Die Kripo geht von einem Tötungsdelikt aus.



Zuletzt übernachtete die Schülerin bei einer ihrer Schwestern und deren Ehemann im Haus des Paares.

Am zehnten Tag nach dem Verschwinden Rebeccas kam es zu einer Festnahme - ihr Schwager steht unter Verdacht und ist polizeibekannt.

Die Ermittler suchten auch über die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ - rund 1.800 Hinweise gingen bislang ein.

Die bisherigen Entwicklungen im Fall Rebecca können Sie hier nachlesen.

22.00 Uhr: Obwohl die Familie der vermissten Rebecca von Anfang an den Weg in die Öffentlichkeit suchte, schwiegen Freunde der Vermissten bislang. Nun äußerte sich Justin G. im Gespräch mit Focus Online. Der 18-Jährige besuchte gemeinsam mit Rebecca die Schule, seit 2017 und einem damaligen Streit hatten die beiden offenbar keinen Kontakt mehr. Trotzdem engagiert sich Justin bei Suchaktionen, mit privaten Suchtrupps konnte der Berliner bereits über 70 freiwillige Helfer organisieren.

Auch am Sonntag will Justin mit anderen einem Hinweis nachgehen, zusammen möchte die Gruppe im 30 Kilometer entfernten Henningsdorf nach Spuren des Mädchens suchen. Dem Hinweis zufolge würden sich dort auffällige Personen herumtreiben, was dies jedoch mit der 15-Jährigen zu tun haben könnte, erklärt Justin G. nicht. In dem Interview versichert der 18-Jährige jedoch, dass die Polizei über die Suchaktion informiert sei: „Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich helfe.“

Auch Justin G. kann sich nicht vorstellen, dass Rebecca freiwillig abgehauen ist. Er geht, genau wie Familie Reusch, fest von einem Verbrechen aus. Der 18-Jährige ist auch von der Unschuld des Schwagers überzeugt. Obwohl Justin die Suchaktionen in Absprache mit der Schwester der Vermissten organisiert, bekommt Rebeccas ehemaliger Klassenkamerad unverschämte Nachrichten: „Einer hat mir geschrieben, wir sollen doch eine Schaufel mitnehmen und jemanden, der eine Leiche tragen kann. Mir geht es nicht gut, mich beschäftigt das alles sehr. Aber es wird nicht die letzte Suchaktion sein.“

Rebecca Reusch vermisst: Schwester spricht über Chatbekanntschaft - Polizei stellt Suche am Donnerstag ein

19.28 Uhr: Auch am Donnerstag suchte die Polizei an der Autobahn 12 nach der vermissten Rebecca - offenbar ohne Erfolg. Wie die Bild berichtet, hat die Polizei den Einsatz gegen 18.40 Uhr abgebrochen. Wie viele Beamte an der Aktion beteiligt waren, sei nicht bekannt.

19.00 Uhr: Vor mehr als einer Woche sprach Rebeccas Familie erstmals über eine mögliche Chatbekanntschaft des Mädchens. Wie Brigitte Reusch dabei persönlich im Interview verriet, schien die 15-Jährige seit Wochen in Kontakt mit einem Max oder Maximilian zu stehen. Ihre Schwester Vivien Reusch beteuert, diese Information bereits kurz nach dem Verschwinden ihrer Schwester der Polizei berichtet zu haben. Im Interview mit RTL erklärt die 23-Jährige nun: „Ich habe von Anfang an von dieser Chat-Bekanntschaft erzählt und ich habe denen auch erzählt, was ich herausfinden konnte. Ich habe mich bei Rebecca im Internet eingeloggt und konnte halt ein bisschen Informationen entnehmen, die habe ich der Polizei weitergeleitet.“

In dem Interview erklärt die Schwester der Vermissten weiter, dass auch der Name des Mannes aus dem Chat bekannt sei: „Den Namen wusste ich auch vorher schon und den habe ich der Polizei auch direkt genannt. Wir haben natürlich offen geredet, aber manche Sachen, über die die (Rebecca und ihre Netz-Bekanntschaft, Anm. d. Red.) geschrieben haben, hat sie mir auch nicht erzählt. Ich bin zwar ihre große Schwester, aber ich erzähle auch nicht jede Kleinigkeit jedem.“

Vermisste Rebecca: Wohnungsanzeige der Familie sorgt für Verwirrung - Schwester bezieht Stellung

15.45 Uhr: Seit mehr als einem Monat ist Rebecca aus Berlin nun verschwunden, ihre Familie nutzte von Anfang an auch die Öffentlichkeit für die Suche nach ihrer Tochter. Nun sorgte jedoch eine im Internet veröffentlichte Wohnungsanzeige für Spekulationen. Wie in einer auf einem Immobilien-Portal aufgetauchten Anzeige zu lesen ist, wird über das Immobilien-Portal ein Nachmieter für ein WG-Zimmer gesucht. Rund zwölf Quadratmeter sei das „gemütliche“ Zimmer groß, rund 400 Euro Gesamtmiete soll das ab dem 1. April freie Zimmer kosten. Als Kontakt wird „Brigitte Reusch“ angegeben.

Während die Anzeige viele Fans über Instagram zunächst verunsicherte, bezog Schwester Vivien Reusch am Donnerstag Stellung: „Ja, meine Eltern vermieten eine 4-Zimmer-Wohnung. Einer zieht demnächst aus und deshalb wird ein neuer Mieter gesucht. Klar haben wir zur Zeit andere Probleme, aber diese Einkünfte sind für meine Familie wichtig.“ Die Wohnungs-Anzeige wurde mittlerweile jedoch gelöscht.

+ Rebeccas Schwester Vivien erklärt die Wohnungsanzeige auf Instagram. © Screenshot Instagram Vivien Reusch

13.07 Uhr: Wie die Morgenpost nun berichtet, soll die Suche nach Rebecca in diesem Moment fortgesetzt werden. Wie demnach ein Sprecher der Polizei bestätigte, soll erneut entlang der Autobahn 12 zwischen Berlin und Frankfurt an der Oder gesucht werden. Welche Abschnitte genau, verriet der Sprecher dabei jedoch nicht. Demnach solle es nicht zu Sperrungen kommen, der Umfang der Suchaktion solle kleiner als bislang sein. „Solange wir das Mädchen nicht gefunden haben, werden wir suchen“, sagte ein Polizeisprecher gegenüber dem Berliner Kurier.

12.09 Uhr: Seit mehr als einem Monat fehlt von der 15-jährigen Rebecca jede Spur. Wie die Morgenpost berichtet, hält sich die Polizei zu einer möglichen weiteren geplanten Suchaktion noch bedeckt. Ein Polizeisprecher sagte demnach nur: „Inzwischen liegen rund 1800 Hinweise vor, die nach und nach ausgewertet werden.“

Update vom 21. März 2019, 10.24 Uhr: Die Familie der vermissten Rebecca sucht seit ihrem Verschwinden verzweifelt nach dem Mädchen. Während Rebeccas Schwester Vivien regelmäßig über Instagram zu Suchaktionen aufruft, sprechen ihre Eltern Brigitte und Bernd Reusch in Interviews über die schwere Zeit. Nun machten sich Rebeccas Mutter und Schwester Vivien außerdem auf eigene Faust auf die Suche nach der 15-Jährigen, gemeinsam mit einem Kamera-Team von RTL fuhren die beiden nach Rostock. Dort behauptete eine Hinweisgeberin, Rebecca in den letzten Tagen vermehrt gesehen zu haben.

„Für mich ist einfach nur wichtig, dass man das Gefühl hat, man macht was. Weil Zuhause sitzen, da wird man wahnsinnig“, erklärte Rebeccas Mutter das Vorhaben. Hinweisgeberin Anita N. behauptete über Facebook, Rebecca in einem kleinen Dorf bei Rostock gesehen zu haben. „Rebecca Reusch befindet sich bei ihrem Freund Maximilian. Er ist 22 Jahre alt, aber leider kenne ich ihn nicht so richtig, ich sehe Rebecca jeden Tag und trotzdem tut mir ihre Familie leid“, behauptete die Frau öffentlich. Ein Hinweis, dem Familie Reusch selbst nachgehen wollte. Gemeinsam klingelten die beiden vor laufender Kamera an der Tür der Hinweisgeberin.

Nachdem die beiden mit der Frau gesprochen hatten, erklärte Brigitte Reusch vor der Kamera: „Sie sagt jetzt, dass Rebecca vorgestern abgeholt wurde. Von einer jungen Frau namens Nadine, angeblich ihre Cousine, Richtung Münster.“ Ein Hinweis, den die Familie als eindeutig falsch einordnen kann. „Ich empfinde vor allem Wut, weil diese Frau auch so selbstverständlich sagte: ‚Naja, dann kümmern Sie sich halt um ihr Kind.‘ Das ist total unbegreiflich für mich.“

Alle bisherigen Informationen zu dem Vermisstenfall Rebecca lesen Sie in unserem Nachrichten-Ticker. Dort berichtete Brigitte Reusch am Mittwoch über fiese Beleidigungen gegen ihre Familie. Über Aktenzeichen XY erhofften sich die Ermittler neue Hinweise zu dem Verbleib der Vermissten, knapp 1.750 Hinweise gingen seitdem ein.

Video: Mutter spricht über Rebeccas Internet-Bekanntschaft

Rebecca Reusch aus Berlin vermisst: Das ist bislang über den Fall bekannt

Berlin - Noch immer fehlt von Rebecca Reusch aus Berlin jede Spur. Seit dem 18. Februar ist die 15-Jährige spurlos verschwunden. Das Wochenende vor seinem Verschwinden verbrachte das Mädchen im Haus seiner ältesten Schwester Jessica und deren Mann Florian R.. Während Florian R. am frühen Morgen - laut Angaben von Rebeccas Mutter - angetrunken von einer Firmenfeier nach Hause kam, verließ Jessica R. das Haus gegen 7 Uhr morgens. Ab diesem Zeitpunkt unterscheiden sich die Versionen. Obwohl Rebeccas Handy noch bis 8.30 Uhr im Wlan-Router der Familie eingeloggt war, blieben Nachrichten der Mutter unbeantwortet.

Florian R. sagte in einem ersten Verhör aus, das Mädchen sei ab 7.15 Uhr nicht mehr im Haus gewesen, Rebecca habe vermutlich schon den Weg zur Schule angetreten. Doch dort erschien Rebecca nicht. Tagelang stocherten die Ermittler im Dunkeln, dann die dramatische Wende: Rebeccas Schwager wurde festgenommen. Gefundene Haare von Rebecca im Kofferraum des Familienautos und eine mysteriöse Autofahrt Richtung Frankfurt an der Oder ließen den 27-Jährigen verdächtig erscheinen. Seit fast drei Wochen sitzt der gelernte Koch nun in Berlin-Moabit, obwohl noch immer keine Leiche von dem Mädchen entdeckt wurde. Er schweigt zu den Geschehnissen und sagt lediglich: „Ich habe mit dem Verschwinden von Rebecca nichts zu tun.“

Obwohl Ermittler gemeinsamen mit einer Hundertschaft ein Waldgebiet in der Nähe des brandenburgischen Storkow durchsucht hatten und sogar Taucher bei dem Einsatz hinzugezogen wurden, fehlt von Rebecca noch immer jede Spur.