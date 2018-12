Auto fährt in wartende Menschen an Bushaltestelle - Verletzte und ein Toter

Noch ist unklar, warum in Recklinghausen ein Auto in eine Menschenmenge gefahren ist.

In Recklinghausen ist ein Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren, die vor einer Bushaltestelle warteten. Ein Mensch wurde getötet.

Update vom 20. Dezember, 19.00 Uhr: Ein Autofahrer ist in Recklinghausen in eine Gruppe wartender Menschen an einer Bushaltestelle gerast und hat einen Menschen getötet und mehrere Personen verletzt. Das teilte die Polizei am Donnerstag via Twitter mit. Zunächst war von neun Verletzten die Rede gewesen, auch der Autofahrer sei darunter. Laut Feuerwehr wurden sechs Menschen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch der Autofahrer erlitt Verletzungen.

Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. „Wir ermitteln die Hintergründe und können noch nichts ausschließen“, hatte eine Polizeisprecherin zunächst gesagt. Nach ersten Informationen der Polizei war der Mann auf einer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er von seiner Fahrbahn abkam und auf die Gegenseite geriet. Dort fuhr er in die an einem Bushäuschen wartende Menge.

Erstmeldung vom 20. Dezember: Auto fährt in wartende Menschen an Bushaltestelle - viele Verletzte

Recklinghausen - In Recklinghausen ist am Donnerstag ein Autofahrer in eine Menschengruppe an einer Bushaltestelle gefahren. Neun Wartende wurden verletzt, ein Mensch erlitt bei dem Vorfall schwerste Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Auch der Autofahrer wurde demnach verletzt.

Recklinghausen: Mann fährt in Menschenmenge

Beim Eintreffen der Polizei saß der Mann noch in dem Auto. Er wurde ebenso wie sechs weitere Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Zu den Hintergründen des Vorfalls konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

AFP

