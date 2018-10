Regen, Frost und vielleicht der erste Schnee: Wetter wird jetzt richtig herbstlich

Ein Hochdruckgebiet über dem Nordatlantik bringt Deutschland in der kommenden Woche Regen - und möglicherweise auch den ersten Schnee.

An diesem Wochenende können wir Sommerkleider und kurze Hosen wohl endgültig in den Schrank packen. Zwar wird es noch einmal freundlich, die Höchsttemperaturen liegen Samstag und Sonntag aber nur noch zwischen 14 und 17 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Und ab Montag wird es dann mit Regen und Wolken deutlich kühler.

Denn kalte und nasse Luft strömt von Nordwesten zu uns. Ob die Niederschläge reichen, die bestehende Trockenheit zu beenden, ist aber unklar.

#wetter der goldene oktober gibt am wochenende noch mal eine galavorstellung und nächste woche gibt er auf +++ es kommt #regen und es wird #kälter +++ viele wird das freuen +++ mehr später auf #3sat und im #zdf nach @ZDFheute und @heutejournal und vor @heuteshow pic.twitter.com/bdsPDp7KAg — Dr. Katja Horneffer (@katjahorneffer) 19. Oktober 2018

Bereits am Wochenende kündigt sich der bevorstehende Wetterumschwung an. Am Samstag scheint den Angaben zufolge nur noch in der Mitte Deutschlands die Sonne, am Sonntag ziehen die ersten dichten Wolken auf - in der Region bleibt allerdings auch der Sonntag noch recht freundlich (siehe unten). Von Montag an gehen die Höchsttemperaturen weiter zurück und es wird mit aufziehenden Wolken von Norden und leichtem Regen ungemütlicher. Nur noch im Südwesten werden 17 Grad erreicht, im restlichen Deutschland zeigt das Thermometer Werte zwischen 12 und 15 Grad. Dabei kann es nachts in Bodennähe leichten Frost geben.

Laut einem Experten vom Deutschen Wetterdienst gestaltet sich auch im weiteren Wochenverlauf und am letzten Oktoberwochenende das Wetter herbstlich und die Temperaturen gehen tendenziell nach unten.

Bis kommenden Donnerstag, 0 UTC, fällt verbreitet Regen.

Dargestellt sind die simulierten Niederschläge: Linke Spalte: deutsches Modell ICON, rechte Spalte: europäisches Modell des EZMW.

Damit wird zumindest die akute Trockenphase erst einmal beendet. /V pic.twitter.com/EyEPlXFVgs — DWD (@DWD_presse) 19. Oktober 2018

So wird das Wetter in der Region

In der Nacht zu Sonntag bleibt der Himmel meist klar, gebietsweise kann Nebel aufziehen oder sich schwacher Frost in Bodennähe bilden. Dafür lockt am Sonntag noch einmal heiteres und trockenes Wetter zu Herbstspaziergängen in Nordhessen und Südniedersachsen.

Nordhessen

In Stadt und Kreis Kassel frischt das Wetter nach dem heiteren Wochenende mit maximal 15 Grad und drei Sonnenstunden auf. Es wird unbeständig, die Sonne schafft es nur selten zwischen den Wolken hindurch. Am Montagnachmittag kann es den Vorhersagen zufolge regnen. Die Temperaturen liegen bei maximal 13 Grad. Ab Mittwoch wird es windig und regnerisch bei maximal 11 Grad. Donnerstag und Freitag wird es wieder trockener, es bleibt aber bedeckt. Am kommenden Wochenende wird es dann sehr kühl in der Region - die Temperaturen bleiben einstellig.

Auch in und um Frankenberg wird der Sonntag mit 15 Grad und bis zu vier Sonnenstunden heiter, bevor auch hier die Woche kühler startet: Am Montag ist es morgens sehr frisch mit 3 Grad, tagsüber werden laut Wettervorhersage maximal 12 Grad erreicht. In der Nacht auf Dienstag sinkt das Thermometer auf 2 Grad, örtlicher Bodenfrost ist möglich. Die Wochenmitte ist mit maximal 13 Grad unbeständig, ab Freitag wird es auch im Kreis Waldeck-Frankenberg merklich kühler.

Die Wettervorhersage für Rotenburg sieht ähnlich aus: Sonntagnacht fallen die Temperaturen bereits fast bis auf den Gefrierpunkt, tagsüber werden im Lauf der Woche maximal 12 Grad erreicht, ab Dienstagabend wird es zunehmend regnerisch, bevor es Donnerstag und Freitag voraussichtlich wieder trocken, aber meist wolkig bleibt.

Südniedersachsen

Auch rund um Göttingen sollte man das voraussichtlich letzte goldene Oktoberwochenende mit milden Temperaturen genießen. Auch in Südniedersachsen wird es im Lauf der Woche zunehmender kühler, am Dienstag sind bei maximal 11 Grad die ersten Schauer möglich. Mittwoch steigt das Thermometer wieder leicht auf maximal 13 Grad, dafür ist es in der Wochenmitte regnerisch. Donnerstag und Freitag sind unbeständig, am Samstag wird es dann auch hier deutlich kühler.

Zur Umstellung auf Winterzeit wird es kalt

Richtung Wochenende (27./28. Oktober) sind überall Niederschläge möglich. Und da die Temperaturen gleichzeitig noch weiter sinken, kann ab 500 Meter Höhe Schneeregen oder Schnee fallen. Insgesamt wird das letzte Oktoberwochenende mit Temperaturen, die spätestens Sonntag deutlich im einstelligen Bereich liegen, eher unterkühlt über die Bühne gehen. Der Wetterumschwung und die kalten Temperaturen kommen pünktlich zur Umstellung auf Winterzeit am 28. Oktober.

Wie das Wetter vor Ihrer Haustür wird, erfahren Sie immer aktuell auf unserer Wetterseite auf HNA.de.