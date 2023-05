In letzter Minute: Der VfR Aalen schafft den Klassenerhalt

Die Spieler des VfR Aalen feiern den 2:1-Sieg gegen Koblenz und den damit verbundenen Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest. © Eibner-Pressefoto/Alessandro Mar

Der VfR Aalen spielt auch in der kommenden Saison wieder in der Regionalliga: Mit einem 2:1 Sieg gegen RW Koblenz verhindert die Mannschaft in der Ostalbarena den Abstieg. Mehr dazu lesen Sie hier:

„Freibier für alle“, verkündete der Stadionsprecher in der Aalener Ostalbarena. Offensivmann Sean-Andreas Seitz hatte nach gefühlten hundert Fehlversuchen in der Schlussviertelstunde in der dritten Minute der Nachspielzeit gegen RW Koblenz den 2:1-Siegtreffer erzielt und damit seiner Mannschaft, dem Verein und den Fans den Klassenerhalt beschert. Einen Spieltag vor Rundenschluss steht damit fest: Der VfR Aalen spielt auch in der kommenden Saison wieder in der Regionalliga. Den kompletten Spielbericht lesen Sie bei der Schwäbischen Post.