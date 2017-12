Regnerisch und kühler: So wird das Wetter in der Region und an Silvester

Kassel. Die Woche zwischen den Jahren startet freundlich, endet jedoch kühl und mit viel Regen, in höheren Lagen schneit es. So wird das Wetter in der Region.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt mit Blick auf den Dienstag vor stürmischen Böen. Bis zu 70 Stundenkilometer seien dann zu erwarten, im höheren Bergland sogar bis zu 85 Stundenkilometer. Ansonsten weht ein mäßiger bis frischer Wind aus Südwest. Am Mittwoch soll es dann abkühlen, so dass im höheren Bergland Schneeregen oder Schnee fällt. Dann werden im Bergland auch wieder starke Böen erwartet. Am Donnerstag sinkt die Schneefallgrenze laut DWD auf etwa 500 Meter.

So wird das Wetter in Nordhessen

In Kassel, Schwalmstadt und Witzenhausen zeigt sich der Dienstag noch von seiner schönen Seite. Es bleibt leicht bewölkt, gegen Nachmittag kann es regnen. Dabei wird es bis zu sechs Grad warm. Ab Donnerstag kann es überall wieder schneien, dabei werden 0 bis vier Grad erreicht. In Frankenberg regnet es auch schon am Dienstag, ab Mittwoch geht der Regen in Schnee über. Ansonsten ist es bei bis zu drei Grad stark bewölkt.

So wird das Wetter in Südniedersachsen

In Hann. Münden und Göttingen wird es am Dienstag leicht bewölkt mit viel Sonne. Ab Mittwoch verdichten sich die Wolken und es kann regnen und in höheren Lagen auch schneien. Dabei sinkt die Temperatur von sieben Gard am Dienstag bis auf zwei Grad am Freitag. In Northeim bleibt es ebenfalls bewölkt, mit Schnee muss ab Donnerstag gerechnet werden.

Der Ausblick für Silvester

Die Prognose für das Wetter an Silvester ist eher durchwachsen. In der Region wird es zwar bei bis zu acht Grad wieder wärmer, allerdings muss überall mit Schauern und teils ergiebigem Regen gerechnet werden.

