Reha-Patient nach Messerattacke von Polizei erschossen

Ein Patient geht in einer Reha-Klinik mit einem Messer auf Polizisten los. Daraufhin schießt ein Beamter, der Mann stirbt. War es Notwehr?

Emmendingen (dpa) - Ein Patient einer Reha-Einrichtung ist in Emmendingen im Schwarzwald nach einer Messerattacke von einem Polizisten erschossen worden.

Ermittler untersuchten heute, wie viele Schüsse fielen und wie es zu dem Vorfall kommen konnte, wie ein Sprecher sagte. "Die Kriminaltechnik rekonstruiert den Vorgang am Tatort. Außerdem sollen die Mitarbeiter und Bewohner befragt werden."

Nach Polizeiangaben war der 61 Jahre alte Patient einer Reha-Klinik aggressiv gewesen, der Sicherheitsdienst alarmierte die Polizei. Als schließlich zwei Beamte eintrafen, attackierte der Mann sie mit einem Messer. Ersten Erkenntnissen zufolge schoss einer der Polizisten auf den Patienten und verletzte ihn tödlich - wohl aus Notwehr.

Die zwei Beamten wurden nicht verletzt. Sie wurden betreut, um das Geschehene zu verarbeiten. Zudem sei die Staatsanwaltschaft Freiburg eingeschaltet.

Bei der Einrichtung handelt es sich den Angaben zufolge um eine Außenstelle eines Vereins, der unter anderem psychisch kranke Menschen betreut. Der Tatort lag im offenen Bereich des betreuten Wohnens. Welche Krankheit der 61-Jährige hatte, war zunächst nicht klar. Er lebte dem Sprecher zufolge schon länger in der Einrichtung, wo es immer wieder Probleme mit ihm gegeben habe. Die Polizei geht davon aus, dass die Leiche obduziert wird, um die genaue Todesursache herauszufinden.

In den vergangenen Wochen hatten Schüsse aus Polizeiwaffen mehrfach Aufsehen erregt. In Nordrhein-Westfalen starben zuletzt zwei Männer bei Einsätzen in Essen und Herne. Im Jahr 2015 hatten Polizisten in Deutschland zehn Menschen erschossen; jüngere Gesamtzahlen wurden bisher nicht bekannt.

Pressemitteilung