Bergsteigerlegende Messner: „Ich habe Angst vor dem Tod wie alle anderen auch“

Wenn Reinhold Messner so schaut wie auf diesem Bild zu seinem Vortrag, den er in Kassel hält, bekommt sogar der Yeti Angst.

Reinhold Messner hat die höchsten Gipfel und den Yeti überlebt. Nun kommt der Bergsteiger nach Kassel. Uns hat er erzählt, wieso er immer noch Angst vor dem Tod hat und nicht schwimmen kann.

Mit seinen Vorträgen füllt Reinhold Messner große Hallen – wie am 16. Januar 2019 die Kasseler Stadthalle. Wir sprachen mit mit dem 74-Jährigen, der als Bergsteiger und Abenteurer zur Legende geworden ist.

Am 17. September sind Sie 74 geworden. Wie haben Sie denn gefeiert?

Reinhold Messner: Wir waren zu zweit in einem Bauerngasthaus. Ich feiere nur noch die großen Geburtstage. In meinem Alter wird es schwierig. Die Leute beginnen wegzusterben. Geburtstage im Alter sind anders als mit 20 oder 30.

Als Sie jünger waren, haben Sie in den Bergen die Einsamkeit gesucht. Heute sind die Alpen und der Himalaya überlaufen. Sehen Sie ein Ende dieses alpinen Tourismus?

Messner: Dieses Bild von den überlaufenen Bergen ist sehr einseitig. Es sind keine 100 Berge weltweit, die so überlaufen sind. Dazu gehört auch der Mount Everest. Den können Sie im Reisebüro buchen. Die Piste am Berg wird dann so präpariert, dass jeder hinaufgebracht wird. Eine ähnliche Infrastruktur gibt es am Mont Blanc. An diesen Bergen ist keine Stille mehr, sondern es gibt nur Hektik und Aggression. Dort sind jene Werte verloren gegangen, die die Berge ausmachen. Aber an Millionen Bergen ist niemand. Als ich jung war, hat sich das viel besser verteilt. Die berühmten Berge wie der Kilimandscharo sind missbraucht worden von Reiseveranstaltern. Sie werden nur noch konsumiert.

Sie kritisieren oft diesen Tourismus. Aber die Menschen klettern auch deshalb auf Gipfel, weil Abenteurer wie Sie das Bergsteigen populär gemacht haben. Sehen Sie sich in einem moralischen Dilemma?

Messner: Dem muss ich widersprechen. Ich habe diese Berge bestiegen, zum Teil in winzigen Gruppen oder allein. Ich war der Erste, der einen Achttausender allein bestiegen hat. Das ist etwas ganz anderes, als in einer Gruppe hinaufzusteigen. Ich bin nicht daran schuld, wenn nun jemand den Mount Everest so präpariert, dass ihn auch jemand hinaufkommt, der nicht einmal einen Barhocker besteigen kann. Wenn die Leute wieder runterkommen, sagt der Veranstalter: „Ihr seid genauso hinaufgestiegen wie der Messner.“ Man benutzt meinen Namen, um etwas zu verkaufen, das die Menschen nicht erlebt haben. Und die Medien helfen mit. Wissen Sie, wie viel Menschen den Everest hinaufkommen, wenn der Berg nicht mehr präpariert werden würde?

Nicht viele.

Messner: Niemand. In den nächsten zehn Jahren würde das niemand schaffen. Jetzt erklimmen 600 Leute im Jahr den Gipfel, weil der Berg in Ketten und Seile gelegt wird. Zum Teil werden die Leute mit dem Hubschrauber geflogen. Es ist zum Schämen. Die Leute glauben, sie hätten den Everest bestiegen wie ich. Nur haben sie dabei nichts erfahren über sich, die Angst und die Größe des Berges.

Als junger Mensch haben Sie nicht damit gerechnet, 40 zu werden. Haben Sie noch Angst vor dem Tod?

Messner: Ich habe Angst vor dem Tod wie alle anderen auch. Diese Gabe, es trotz aller Gefahren zu wagen, habe ich immer noch. Allerdings mache ich nur das, was ich heute noch kann. Ich würde unendlich viel Angst kriegen, wenn ich heute solo auf den Everest losginge.

Gehen Sie am Wochenende mit Ihrer Familie auf einen Dreitausender vor der Haustür?

Messner: Ich gehe mit meinen Kindern abwechselnd auf die Berge. In den Bergen interessiert mich nicht nur der Ausblick. Ich ertaste mir mit meinen Füßen, meinen Händen und meinen Augen die Landschaft. Auf Dauer könnte ich in der Ebene nicht leben, weil ich die Berge brauche, um mich zu orientieren und zu ergehen. Das ist im Gebirge viel schöner als in der Ebene.

Das wird man selbst im flachen Berlin verstehen. Mit Angela Merkel waren Sie oft wandern. Nur diesen Sommer war die Kanzlerin nicht in Südtirol.

Messner: Man lässt sie nicht einmal ihre Bergtouren machen, weil Herr Seehofer um sich schlägt. Man muss Frau Merkel verstehen. In der DDR hat sie davon geträumt, in die Berge zu gehen. Als sie das dann konnte, hat sie es getan. Wenn sie nicht mehr Kanzlerin ist, wird sie sicher wiederkommen – und ich werde sie mit noch größerer Freude begleiten.

Zu Ihrem 70. Geburtstag haben Sie von Ihrer Tochter Schwimmflügel geschenkt bekommen, weil Sie nicht schwimmen können. Hat sich das mittlerweile geändert?

Messner: Nein, ich kann ein paar andere Sachen, aber schwimmen kann ich nicht. Das muss man nicht unbedingt können. Ich bin in einem Bergtal aufgewachsen, in dem es weder Schwimmbad noch Fußballplatz gab. Die einzige Möglichkeit zum Austoben war es, auf Berge zu steigen. Alles andere habe ich vernachlässigt.

Und auch in der Wildnis mussten Sie nie schwimmen?

Messner: Zum Glück nicht. Mit Stöcken und bestimmten Techniken habe ich Flüsse überquert, die für mich tödlich gewesen wären, wenn mich das Wasser umgeworfen hätte. Das war unverantwortlich.

Das ist Reinhold Messner

Geboren: am 17. September 1944 in Brixen (Südtirol) als zweitältestes von neun Kindern

Ausbildung: Studium der Vermessungskunde in Padua

Karriere: Als Extrembergsteiger schaffte es Messner als Erster, alle Achttausender zu erklimmen, darunter den Mount Everest als Erster ohne Sauerstoffgerät. Außerdem durchquerte er Grönland, die Wüste Gobi und die Antarktis. Seinen Bruder Günther verlor er 1970 bei einer Expedition am Nanga Parbat.

Politik: Von 1999 bis 2004 saß Messner für die italienischen Grünen im EU-Parlament.

Privates: Lebt mit seiner zweiten Frau, mit der er drei Kinder hat, auf Schloss Juval in Südtirol und in Meran. Messner hat ein weiteres Kind.

Die Show: In seinem Vortrag „Weltberge – die vierte Dimension“ zeigt Reinhold Messner 13 ausgewählte Berge. Dank dreidimensionaler Abbilder, die am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entstanden, lässt er die Zuschauer an Expeditionen teilnehmen. Am 16. Januar 2019 (20 Uhr) in der Stadthalle Kassel. Tickets: ab 27,85 Euro unter 0561/203-204 sowie www.hna-kartenservice.de

www.messner-live.de