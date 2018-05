So überlebte Reinhold Messner vor 40 Jahren den Mount Everest

Vor 40 Jahren bestieg Reinhold Messner den Mount Everest als erster Mensch ohne Sauerstoffmaske und wurde unsterblich. Sein größtes Drama erlebte er jedoch schon acht Jahre zuvor.

Als Reinhold Messner vor 40 Jahren auf dem Dach der Welt stand, konnte er den größten Erfolg seines bisherigen Lebens nicht genießen. Als erste Menschen hatten der Südtiroler Bergsteiger und sein Kollege Peter Habeler den Mount Everest ohne Sauerstoffmaske bestiegen. Doch schon unterhalb des 8848 Metern hohen Bergs war der Wind so stark, dass das Duo fast wieder hinunter geblasen worden wäre. "Wir sind auf Knien und Ellenbogen zum Gipfel hinaufgekrochen", sagte Messner gerade in einem Interview anlässlich des Jubiläums. Oben atmeten sie kurz durch, was in der dünnen Luft ein ähnliches Vergnügen wie Tiefseetauchen ist, und dann ging es schon wieder runter. Freuen konnten sich die beiden erst wieder unten.

Nicht nur mit dieser ungewöhnlichen Leistung hat Messner den Alpinismus verändert wie kaum ein anderer Bergsteiger. Der Extremsportler schaffte es als Erster, alle Achttausender zu erklimmen. Außerdem durchquerte er Grönland, die Wüste Gobi und die Antarktis. Seine ganz große Karriere begann mit dem Coup am Mount Everest am 8. Mai 1978. "Dort wurde ich wiedergeboren", bekannte Messner.

Messner und Habeler verzichteten auf Masken und Sherpas

Bis dahin hatte man geglaubt, dass Bergsteigen auf knapp 9000 Metern Höhe ohne Sauerstoffmaske unmöglich sei. "Ihr werdet als Deppen zurückkommen", hatten Mediziner Messner und Habeler prophezeit. Die beiden verzichteten trotzdem auf Maske, Hochlager und Sherpas. Für den immer etwas esoterischen Messner ist das nicht nur einfach eine Leistung: "Klettern an großen Wänden ist wie Zeichnen an den größten Leinwänden dieser Welt. Es ist eine Form der Kunst, auch wenn nichts bleibt."

#OnThisDay 1978: Reinhold Messner und Peter Habeler bezwingen als erste Menschen ohne Sauerstoffmasken den Mount Everest, den mit 8848 Metern höchsten Berg der Erde. pic.twitter.com/47lep9KFIz — dpa (@dpa) 8. Mai 2018

Von Messner, der mittlerweile 73 ist, ist jetzt schon mehr geblieben als von jedem anderen Bergsteiger. In den Alpen betreibt er fünf Museen, die die Natur und die Berge feiern, vor allem aber Messner selbst. Zudem hinterlässt der ehemalige EU-Parlamentarier der italienischen Grünen auch noch eine fast schon biblische Geschichte von Leben, Tod und Verrat.

Messners Bruder stirbt auf Nanga Parbat

Bereits acht Jahre vor seinem Durchmarsch auf den Mount Everest war ihm ein großer Erfolg gelungen. Mit seinem Bruder Günther hatte Reinhold am 27. Juni 1970 den Nanga Parbat über die bis dahin noch unbestiegene Rupalwand erklommen. Auf dem Rückweg vom mit 8125 Metern neunthöchsten Gipfel der Erde kommt der zwei Jahre jüngere Bruder ums Leben.

Der bis dahin größte Sieg seiner Karriere ist bis heute die größte Niederlage des Überlebenskünstlers. Seiner Mutter hatte er versprochen, Günther heil nach Hause zu bringen. 2001, fast 30 Jahre später, folgte ein unwürdiger Streit zwischen den Expeditionsteilnehmern. Messner warf den anderen Bergsteigern vor, ihm und seinem Bruder nicht zur Hilfe gekommen zu sein. Die Rivalen wiederum stellten ihn als egoistischen Ehrgeizling dar, der schon vorher den Abstieg über die Diamir-Seite geplant habe, was damals als unmöglich galt.

Wie Günther Messner letztlich ums Leben kam, weiß niemand. Nicht einmal der Nanga Parbat kennt die Wahrheit. Denn ein Berg kann laut Reinhold Messner kein "Killer Mountain" sein, als der der Nanga Parpat oft bezeichnet wird: "Der Berg ist nicht böswillig, sondern einfach da. Die Gefühle tragen wir selbst zu den Bergen."

Von den Bergen kommt Messner nicht los. Er kritisiert den Bergsteiger-Tourismus in den Alpen und im Himalaya, wo sich Reiche für 11.000 Dollar alles nach oben tragen lassen. Mit seiner Frau und seinem Sohn besteigt der Vater von vier Kindern, der zum zweiten Mal verheiratet ist, nun Gipfel, die ihm früher als zu leicht erschienen. Er lebt auf Schloss Juval in Südtirol und in Meran. Als Messner 70 wurde, schenkte ihm seine Tochter keine Sauerstoffmaske, sondern Schwimmflügel. Der Mann, der die höchsten Berge und die kältesten Eiswüsten überlebt hat, kann bis heute nicht schwimmen.