Jetzt reisten sie an ihren Schicksalsort zurück: Ehepaar lernte sich schon in der Kindheit kennen - und keiner wusste es

Ein altes Urlaubsfoto hat die Liebesgeschichte von Heidi und Ed komplett auf den Kopf gestellt. Nach ihrer Hochzeit stellte sich heraus, dass sich die beiden bereits im Kinderalter kennengelernt hatten - doch das wusste niemand. Nun sind sie an ihren Schicksalsort gereist.

Bodrum - Ihre Liebesgeschichte sorgte im vergangenen Jahr für Gänsehaut: Heidi (27) und Ed Savitt (27) aus der englischen Stadt Sheffield lernten sich im Jahr 2011 in der Newcastle Universität kennen und wurden wenig später ein Paar. Im Sommer 2017 heirateten die beiden schließlich und trafen sich eines Abends mit ihren Müttern zum Essen. Als Heidis Mutter Kay P. einen alten „Urlaubsfreund“ aus Heidis Kindheit namens Ed erwähnte, wurde der Bekanntschaft mit dem gleichen Namen wie ihr jetziger Ehemann keine große Beachtung geschenkt.

Doch später stellt sich heraus, dass es sich bei den damals sechsjährigen Kindern tatsächlich um Heidi und Ed handelte, die den gesamten Urlaub lang gespielt und sogar Händchen gehalten hatten. Heidis Mutter hatte sogar ein altes Foto ausgegraben, das die beiden in besagten Türkeiurlaub zeigte. Das Ehepaar hatte sich also bereits vor zwanzig Jahren kennengelernt, ohne davon zu wissen.

Völlig überwältigt von dieser schicksalhaften Begegnung, sind Heidi und Ed nun an den damaligen Urlaubsort Gümbet bei Bodrum in der Türkei gereist. Die Fluggesellschaft Turkish Airline lud das Ehepaar angesichts dieses modernen Märchens auf einen Business-Class-Flug von London nach Bodrum ein. „Wir sind wirklich aufgeregt, dorthin zurückzukehren, wo das Wunder begann“, sagte Heidi. „Ich glaubte nicht an Wunder, jedoch hat die Geschichte mein Leben und meine Einstellung verändert“, fügte Ed hinzu.

Vor Ort hat der 27-Jährige dann noch eine Überraschung für seine Liebste. An einer Mauerwand am Strand, wo ihr erstes gemeinsames Foto aus ihrer Kindheit entstanden war, wurde das Motiv als Graffiti verewigt.

Die rührende Reise in Heidis und Eds Vergangenheit ist in diesem Video bei Youtube zu sehen:

Ein ganz ähnlicher Fall hat sich bei einem Ehepaar aus China ereignet. auch hier fiel den beiden beim Durchstöbern alter Urlaubsfotos auf, dass sie sich theoretisch schon vor fast 20 Jahren hätten treffen können. Denn auf einem der Fotos sieht man die beiden zusammen - bevor sie sich überhaupt kennengelernt hatten.

va