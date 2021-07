Das sind die beliebtesten Reiseziele der Deutschen

Endlich wieder Urlaub

Wohin geht die nächste Reise? Wir stellen die 20 Länder vor, in denen die Deutschen am liebsten Urlaub machen (würden).

Über das nächste Urlaubsziel nachdenken, ein bisschen vom Strand träumen, das gehört zu jeder Reiseplanung dazu. Durch die Pandemie ist es bei einem Großteil der Deutschen 2020 aber auch wirklich nur bei schönen Gedanken geblieben, für Konkretisierungen war die Lage oft zu unsicher. Das ändert sich jetzt langsam, steigende Impf- und sinkende Inzidenzzahlen in Deutschland machen eine vorsichtige Urlaubsplanung wieder möglich.

Laut dem Online-Reisebüro Tourlane zählen Reisen auch bei acht von zehn Deutschen zu den wichtigsten Dingen für das Jahr 2021. Zur Inspiration haben wir die 20 beliebtesten Reiseziele innerhalb- und außerhalb Europas zusammengefasst. Die Zahlen basieren auf einer Tourlane-Umfrage aus dem Oktober 2020, an der sich rund 1.200 deutsche Urlauber im Alter von 18 bis 65 Jahren beteiligt haben.

Platz 10 außerhalb Europas: Inseln und Atolle im Süd-Pazifik

+ © Reinhard Dirscherl/Imago Images

Wenn Reisen endlich wieder möglich ist, dann richtig - die Mehrheit der Deutschen (62%) möchte ihren Urlaub außerhalb Europas verbringen. Auf Platz 10 der außereuropäischen Lieblingsdestinationen landet dabei das französische Überseegebiet Französisch-Polynesien (Bild: Die Cook´s Bay der Insel Mo‘orea).

Traumhafte Sonnenuntergänge im französischen Überseegebiet

+ © Sergi Reboredo/Imago Images

Französisch-Polynesien umfasst ganze 118 Inseln, die bevölkerungsreichste ist dabei Tahiti (im Bild). Auch Bora Bora und Moorea gehören zu dem Gebiet. Wer sich von Deutschland aus auf die Reise nach Französisch-Polynesien begibt, muss sich auf Flüge mit mehrmaligem Umsteigen einstellen. Aber auch für die Non-Stop-Flüge gilt: Unter 26 Stunden Reisedauer geht aber nichts. Für dieses Ziel lohnt sich das allemal.

Platz 9 außerhalb Europas: Savannen, Seen und Sonne in Ostafrika

+ © FRANCOIS FLAMAND/Imago Images

Auf Platz 9 landet ein Land, das vielseitiger nicht sein könnte. Neben den wunderschönen Nationalparks, die mit zahlreichen Safari-Angeboten locken, gibt es in Kenia sowohl zum Relaxen einladende Strände wie den Bamburi Beach oder auch lebhafte Städte wie Nairobi oder Mombasa zu entdecken.

Nakurusee: Das Zuhause der Flamingos

+ © IMAGO / Westend61

Der Nakurusee (im Bild) im Lake-Nakuru-Nationalpark im Südwesten Kenias macht nicht nur eine wunderschöne Figur im Zusammenspiel mit der Sonnen- und Wetterlage, er ist vor allem auch für seine zahlreichen Flamingos auf der ganzen Welt berühmt.

Platz 8 außerhalb Europas: Strände, Korallenriffe und Naturschutzgebiete im Indischen Ozean

+ © Markus Mainka/Imago Images

Eine Insel zählt wohl bei vielen als absolutes Symbol für eine stressfreie Urlaubszeit. So ist es absolut verständlich, dass in dieser Liste sehr viele Inseln auftauchen. Nach Französisch-Polynesien jetzt die Seychellen mit rund 115 Inseln. Eingeteilt wird das Gebiet dabei in die Inner Islands, auch Seychelles Bank (im Bild: der Anse Takamaka Strand auf der Hauptinsel Mahé) genannt, sowie in die Outer Islands.

Der Garten Eden: Palmenwald im Vallée de Mai

Neben den einmaligen Inselstränden gibt es auf den Seychellen auch sehr viel Grün. Das Dschungelgebiet im Nationalpark Vallée de Mai (im Bild) ist seit Millionen von Jahren unberührt und Weltnaturerbe der UNESCO. Dort wächst inmitten der artenreichen Tierwelt und riesigen Pflanzenvielfalt auch die Coco de Mer, die größte Nuss der Welt.

Platz 7 außerhalb Europas: Wüsten und Geparden im südlichen Afrika

+ © Eibner Pressefoto/Michael Memmler/Imago Images

Namibias gesamter Küstenstreifen ist von der Wüste Namib (im Bild: die Big Mama Sanddüne im Namib-Naukluft Park) bedeckt - daher auch der Name des Staates. Von 1884 bis 1915 stand das südafrikanische Land unter deutscher Kolonialherrschaft, die Aufstände wurden brutal unterdrückt. 2014 starteten die deutsche und namibische Regierung einen Dialog zur Bewältigung der gemeinsamen Vergangenheit.

Das Land der roten Stille: Von Sanddünen umschlossen

+ © Imago Images/Cavan Images

Namibia wird auch das Land der roten Stille genannt. Das Zusammenspiel der Wüstenlandschaft mit den Sonnen- und Lichtverhältnissen sorgt regelmäßig für Naturschauspiele, die ein Leben lang im Gedächtnis bleiben. Im Bild zu sehen ist ein Sonnenuntergang in Sossusvlei, einer von Sanddünen umgebenen, sehr trockenen Salz-Ton-Pfanne in der Wüste Namib. Vlei heißt Pfanne, Sossus bedeutet in der Sprache der Nama soviel wie blinder Fluss.

Platz 6 außerhalb Europas: Die reiche Küste in Zentralamerika

+ © Galyna Andrushko/Imago Images

Der Name trügt, insofern man ihn auf das Einkommen der Bewohner bezieht. In Costa Rica - spanisch für „reiche Küste“ - gelten fast 20 Prozent der Bevölkerung als arm. Schaut man sich die Landschaft des mittelamerikanischen Landes an, versteht man jedoch sehr schnell, das trotzdem Reichtum herrscht.

Strände, Vulkane und Regenwälder am Karibischen Meer und dem Pazifik

+ © Galyna Andrushko/Imago Images

Neben den Küstenabschnitten am Karibischen Meer und dem Pazifik ist Costa Rica außerdem bekannt für seine Vulkane und Artenvielfalt. In den geschützten Dschungelgebieten (im Bild) leben unter anderem Klammeraffen, Jaguare und Faultiere.

Platz 5 außerhalb Europas: Korallenmeer und Strandhotels Down Under

Egal ob Adrenalin, Natur oder Kultur, innerhalb der sechs Bundesstaaten und zwei Territorien Australiens lässt sich alles finden. In Queensland (im Bild: Die australische Kleinstadt Port Douglas am Korallenmeer) liegen das Great Barrier Reef und der tropische Regenwald. Das Sydney Opera House wartet in New South Wales auf seine Besucher.

Zwischen Indischem und Pazifischen Ozean: Urlaub im Outback

+ © Alexander Ludwig/Imago Images

Und das berühmte Outback Australiens mit all seiner Tier- und Pflanzenvielfalt lässt sich in Tasmanien sowie in Süd- und Westaustralien erleben (im Bild: Kängurus am Strand von Lucky Bay, einer Bucht an der Südküste von Westaustralien im Cape Le Grand National Park). Auf den Spuren der Aborigines, der Ur-Einwohner Australiens, lässt sich vor allem in Westaustralien und im Northern Territory wandeln.

Platz 4 außerhalb Europas: Tropenstrände in Südostasien

+ © Andre Malerba/Imago Images

Auch bei Platz 4 sind die Inseln wahrscheinlich der Hauptgrund für die Beliebtheit des Landes: Thailand wartet mit lauter schönen und einsamen Stränden und Palmen auf. Zu den bekanntesten Urlaubsinseln gehören Phuket und Koh Samui. Aber auch die Halbinsel Rai Leh in der Provinz Krabi in Südthailand ist ein beliebtes Ziel mit verschiedensten Kalksteinformationen. Im Bild sind die Klippen und die Sicht auf den Ozean aus der Perspektive des Railay Beach auf ebendieser Insel zu sehen.

Königspaläste und Tempel in tropischem Klima

Die Königspaläste und Tempel in Thailand sind auf der ganzen Welt bekannt. Einer davon ist der Wat Arun (im Bild), der Tempel der Morgenröte in Bangkok. Wenn es langsam zu dämmern beginnt, wird der Wat Arun regelmäßig beleuchtet. Zur Zeit des Lichterfests Loi Krathong, das in Thailand landesweit gefeiert wird, können an verschiedenen Orten auch schwebende und schwimmende Laternen und Fackeln beobachtet werden.

Platz 3 außerhalb Europas: Wildnis im Norden Amerikas

+ © Dave Hutchison/Imago Images

Hier sieht wirklich jedes Fleckchen Natur und Wildnis wie gemalt aus. Egal ob Seen, Berge, die Niagarafälle oder der Nationalpark in den Rocky Mountains, in Kanadas Landschaft kann man sich leicht verlieben. Im Bild ist die steinige Küste des Whaling Station Bay Beach auf Hornby Island in der kanadischen Provinz British Columbia zu sehen.

Polarlichter auf der Nordhalbkugel

+ © Robert Postma/Imago Images

Aurora borealis ist die wissenschaftliche Bezeichnung für das Nordlicht auf der Nordhalbkugel der Erde. Es geht natürlich um die Polarlichter. In Kanada gibt es mehrere Hotspots, an denen man die Himmelserscheinungen beobachten kann, die durch die Begegnung des Erdmagnetfeldes mit geladenen Teilchen der Sonnenwinde entstehen. Im Bild erstrahlen die Polarlichter über dem Dempster Highway im Territorium Yukon im Nordwesten Kanadas.

Platz 2 außerhalb Europas: Das schönste Ende der Welt

+ © Bo Van Wyk/Imago Images

Das Land, das von den Deutschen am zweitliebsten für ihren Urlaub außerhalb Europas auserkoren wird, hat quasi alles. Weinberge, Wildtiere, Strände, schroffe Felsen, Wälder, Lagunen und das Kap der guten Hoffnung (im Bild). Südafrika, die Südspitze des afrikanischen Kontinents.

Die einmalige Südspitze des afrikanischen Kontinents

Der Royal Natal National Park liegt in den Drakensbergen, dem höchsten Gebirge im Süden Afrikas. Dort verlaufen zahlreiche Wanderwege, die durch die „Drakensberge“ mit seinen Schluchten, Höhlen und Überhängen führen. Im Hintergrund des Bildes ist das Amphitheater zu sehen, eine acht Kilometer lange und 1000 Meter hohe, fast senkrechte Felswand.

Platz 1 außerhalb Europas: Atlantiküberquerung ins Glück

Für dieses Urlaubsziel reicht kein einzelner Reiseführer. 50 Staaten, einer unterschiedlicher als der andere. Die USA locken immer wieder zahlreiche Touristen aus Deutschland über den Atlantik. Der Nordosten Amerikas bietet neben städtischen Highlights wie New York und Washington D.C auch zahlreiche Badeorte an der Atlantikküste (im Bild: Sonnenuntergang hinter dem Marshall Point Lighthouse in Maine). Die Südstaaten der USA sind vor allem für Geschichtsbegeisterte interessant.

Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, der Canyons und der Ghost Towns

Der Mittlere Westen ist der typisch ländliche Teil der USA und macht ein Fünftel der Festlandfläche aus. Dort liegt auch das Gebiet um die Großen Seen bei Chicago. So richtig spektakulär wird die Landschaft aber erst im hohen Westen sowie im Südwesten der USA: Dort liegen neben Las Vegas und den Rocky Mountains auch die zahlreichen Nationalparks (im Bild: Der berühmte Felsbogen Mesa Arch im Canyonlands Nationalpark in Utah) wie Yellowstone und Grand Canyon sowie die Indianerreservate und die Ghost-Towns des früheren Westens. Auch die pazifische Westküste mit den populären Städten San Francisco und Los Angeles sowie das südkalifornische Küstenland darf natürlich nicht vergessen werden.

Europareise: Der etwas nähere Urlaub

+ © Michael Weber/Imago Images

Das waren die zehn beliebtesten Reiseziele der Deutschen für das Jahr 2021 außerhalb Europas. Aber auch innerhalb Europas sind zahlreiche Urlaubsorte vertreten, von denen es sich lohnt zu träumen. Und immerhin: 37% wollen für ihren nächsten Urlaub in Europa bleiben. So viel vorweg: 26% der Befragten gaben Deutschland als nächstes Reiseziel an, der eigentliche Platz 1. Wir konzentrieren uns aber auf die anderen Länder in Europa, die bei deutschen Urlaubern hoch im Kurs stehen.

Platz 10 in Europa: Ein Königreich für eine Metropole

+ © imago images/YAY Images

London‘s calling: Wer an England* denkt, denkt neben den Beatles vor allem an die Hauptstadt London (im Bild: die Westminter Bridge und der Big Ben bei Nacht), an Fish’n Chips, rote Telefonzellen und den Buckingham Palace. Hier residiert die königliche Familie um Queen Elizabeth II. Aber ein Urlaub in England hat auch jenseits der 8-Millionen-Metropole viel zu bieten. Naturschauspiele, romantische Felsenklippen und wirklich guter Tee gehören genauso zu England wie Fußball, Pubs und Corgies.

Die perfekte Insel für Wanderlustige und Geschichtsinteressierte

+ © imago images / Joana Kruse

Wen es nicht für einen Städtetrip nach London oder Manchester zieht, der kann durch die malerischen Küstenzüge der Isle of Wight wandern, die 4000-Jahre alte Steinformation „Stonehenge“ begutachten oder in der geschichtsträchtigen Region Northumberland (im Bild) durch alte Burgen klettern. Auch das mediterran anmutende Cornwall, gesäumt von zahlreiche kleinen Fischerdörfchen ist definitiv einen Besuch wert.

Platz 9 in Europa: Das Land aus Feuer und Eis

+ © imago images / Cavan

Nicht unweit der britischen Inseln im kalten Norden liegt Island, das besonders bei abenteuerlustigen Reisenden immer beliebter wird. Gerade einmal 350.000 Isländer bewohnen die größte Vulkaninsel der Erde. Die Hauptrolle spielt hier, knapp südlich des nördlichen Polarkreises die Natur: atemberaubende Gletscher, Wasserfälle und Vulkane machen die Heimat der Wikinger zu einem einzigen Naturspektakel.

Meterdickes, glasklares Eis, Geysire und brodelnde Vulkankrater

+ © imago images / Cavan

Ob Sommer oder Winter: Wer einen Island-Trip plant, der sollte für jedes Wetter packen. Ausgangspunkt für eine Insel-Rundreise ist das malerische Hauptstädtchen Reykjavik, die nördlichste Hauptstadt der Welt. Unweit entfernt lässt sich Islands aktivster Geysir, der Strokkur, bestaunen oder der spektakuläre Gullfloss Wasserfall besichtigen. Im Süden warten schwarze Strände und meterdickes, glasklares Eis (Bild: Black Diamond Beach), während das Hochland im Landesinneren zum Wandern einlädt. Erholung bieten die heißen Quellen der spektakulären Blaue Lagune.

Platz 8 in Europa: „Cheers“ von den Highlands!

+ © imago images /Sarah Winters

Wo tragen die Männer Röcke und werfen mit Baumstämmen? Richtig, in Schottland. Das sympathische Völkchen der Schotten ist für seinen breiten Dialekt, seinen schwarzen Humor und den guten Whiskey bekannt. Die schottische Hauptstadt Edinburgh (Bild) ist nicht nur ein beliebtes Reiseziel der Royals. Jährlich kommen fast 7 Millionen Besucher aus aller Welt hierher.

Wind, Wolle und ganz viel unberührte Natur

+ © dpa / Paul Tomkins

Die mittelalterliche Altstadt und die berühmte Burg von Edingburgh sind sehens- und erlebenswert, genauso wie die Kulturszene und die Pubs von Glasgow. Das wahre Herz von Schottland liegt vermutlich aber in den Highlands. Hier ist Europa so einsam wie nirgendwo sonst: Alte Ruinen, raue Felsen, Schafe und Berge prägen die beeindruckende Landschaft. Zahlreiche Filme und Serien wurden vor diesem Panorama bereits gedreht.

Platz 7 in Europa: Das unverwechselbare Regenbogen-Land

+ © imago images / Jose Peral

Auch ein weiterer Teil der britischen Inseln gehört zu den Urlaubs-Lieblingen der Deutschen: Irland*. Hier scheint das Gras grüner und die Pubs gemütlicher als sonst irgendwo auf der Welt zu sein. Berühmt ist Irland außerdem für seine vielen Regenbogen (im Bild: ein besonders schönes Exemplar über Dublin), die durch die wechselhaften Wetterbedingungen besonders morgens und abends oft zu sehen sind. Am Ende des Wetterphänomens, soll in Irland ein Goldtopf warten.

Auf den Spuren von John Snow und Schloss Winterfell

+ © imago images / Andia Boelle

Obwohl das Land mit den weltweit meisten Regenbögen streng genommen Hawaii ist, gehören die bunten Streifen am Himmel fest zur Kultur der Iren - genau wie die gefüllten Pubs der Hauptstadt Dublin und die einzigartige Landschaft der Insel. Um die atemberaubende Steilküste im Westen zu bewundern, nimmt man am besten den Wild Atlantic Way (Bild). Im Norden des Landes warten historische Landschaften und verfallene Ruinen. Hier wurde auch Game of Thrones gedreht.

Platz 6 in Europa: Weltkulturerbe am funkelnden Meer

+ © dpa / Grgo Jelavic

Auch in sechstliebsten Urlaubsland der Deutschen wurden bereits einige Szenen der Erfolgsserie Game of Thrones gedreht. Genauer gesagt in Dubrovnik, der touristischsten Stadt in Kroatien*. Die beeindruckende Altstadt und die imposante Festung Lovrijenac zählen zum Weltkulturerbe der UNESCO. Kroatien liegt auf der Balkan Hauptinsel im Südosten Europas und zeichnet sich durch seine sehr unterschiedlichen Landschaften und über 1000 kleine Inseln aus: Gebirge, Küsten und Tieflagen treffen hier aufeinander.

Mit dem Boot ins türkisblaue Insel-Glück

+ © imago images / Brians

Neben den kulturellen Küstenstädten von Istrien bis Dalmatien zieht es die Deutschen meist an die adriatische Küste. Hier ist das Wetter mediterran und mild, das Meer türkisblau und nur eine kleine Bootstour entfernt warten malerische Inseldörfer mit historischen, weißen Häuschen. Die berühmteste Insel ist vermutlich die luxuriöse und bei Prominenten beliebte Insel Hvar (im Bild). Das bergige Hinterland lockt dagegen mit Wasserfällen, Wein und Oliven - und die pannonische Tiefebene ist das perfekte Camper-Paradies.

Platz 5 in Europa: Küsse, Kunst und Käse

+ © IMAGO / McPHOTO

Vive la France! Ein Urlaub in Frankreich ist für deutsche Reisende gleichbedeutend mit Genuss. Abends ein Schluck Bordeaux in einem schicken Bistrot schlürfen, mit einem Crèpe in der Hand durch Paris (im Bild: der Eiffelturm) flanieren oder sich genüsslich durch eine „assiette de fromage“, eine Käseplatte, probieren: Frankreich schmeckt gut. Aber auch alle anderen Sinne kommen im Land der Liebe nicht zu kurz.

Die Perle der Provence und ein ganz besonderer Hafen als Tor zum Mittelmeer

+ © IMAGO / agefotostock

Wohin zieht es die meisten Touristen, die sich nach Frankreich* aufmachen? Die Jahresstatistik sagt Paris. Im Sommer hat allerdings der Süden die Nase vorn - insbesondere die Region Provence-Alpes-Côte-d‘Azur am Mittelmeer. In Marseille (im Bild), Hauptstadt der Region und charmante Metropole direkt am Meer, verschmelzen Sommer- und Städteurlaub auf einzigartige Weise: Prächtige Bauwerke wohin man schaut, malerische Gässchen dazwischen und ein einzigartiges Flair am alten Hafen. Wenn hier die Sonne zwischen tausend sanft schaukelnden Segelmasten untergeht und das Meer orange-gold leuchten lässt, werden Urlaubsträume Wirklichkeit.

Platz 4 in Europa: Surferparadies an der Atlantikküste

+ © IMAGO / Action Pictures

Bem-vindo a Portugal! Herzlich willkommen auf der Iberischen Halbinsel. Schöne alte Kathedralen, Traumstrände und unglaublich gute Zitronen: Portugal* ist perfekt für einen Erholungsurlaub, einen historischen Städtetrip oder ein bisschen Action am Strand. Surfer kommen das ganze Jahr über an die Küste des Landes.

An der Algarve die Sonne genießen - oder lieber genussvoll wandern auf der Blumeninsel?

+ © IMAGO / Addictive Stock

Mit der nostalgischen Straßenbahn inmitten historischer Architektur durch die schmalen Gassen von Lissabon fahren, ein Abstecher auf die Blumeninsel Madeira oder einfach nur an den bei Urlaubern besonders beliebten Stränden der Algarve (im Bild) liegen: Ein Portugal-Urlaub verspricht Sonne satt und lockt jedes Jahr knapp 28 Millionen Besucher an. Außerhalb der Pandemie versteht sich.

Platz 3 in Europa: Das Traumland mit den tausend Urlaubsmöglichkeiten

+ © IMAGO / agefotostock

Viva España, lang lebe Spanien. Im großen Urlaubsranking der Deutschen liegt Spanien vor Frankreich und Portugal, auf der Landkarte dazwischen. In anderen Umfragen steht Spanien sogar ganz oben auf der Liste. Kaum ein Land bietet Sonnenanbetern so viele Möglichkeiten wie die Perle der Iberischen Halbinsel: Auf dem Festland locken die Gipfel der Sierra Nevada und pulsierende Metropolen wie Madrid und Barcelona (im Bild: der Blick über Barcelona aus dem Park Güell), vor der Mittelmeerküste die Balearische Inselgruppe, im Atlantik die Kanarischen Inseln.

So viel mehr als Ballermann: Auf den Balearen die Leichtigkeit des Seins erleben

2016 feierte Spanien* einen Rekord: 75,6 Millionen Touristen besuchten das Land, das damit nach Frankreich und den USA an der dritten Stelle in der weltweiten Reisestatistik lag. Deutsche zieht es in erster Linie auf die Balearischen Inseln: Mallorca, Menorca, Cabrera, Ibiza und Formentera. Und die können so viel mehr als das Ballermann-Image vermuten lässt: Traumhaft schöne Strände, eine immer treue Sonne, einer einzigartige Natur treffen auf herzliche Einwohner mit einer unvergleichlichen Lebensmentalität. Im Bild die Promenade von Sant Antoni de Portmany.

Platz 2 in Europa: Das Königreich von Zeus, Hermes und Aphrodite

+ © IMAGO / Thea Photography

Das Land der Götter gehört nicht umsonst zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen. Sonnenanbeter und Inselhopper kommen im Land von Zeus, Hermes und Aphrodite genauso auf ihre Kosten wie Hobbyhistoriker. Griechenlands Hauptstadt Athen (im Bild) ist die älteste bewohnte Stadt in Europa. Vor den Küsten des Ägäischen, Ionischen und Lybischen Meeres tummeln sich ganze 3054 griechische Inseln.

Bezaubernde Inseln vor der Küste, ein Potpourri aus Antike und Moderne auf dem Festland

+ © IMAGO / Westend61

Kreta, Korfu, Rhodos, Mykonos oder Santorini (im Bild): Griechenlands* Inseln sind bei Touristen besonders beliebt. Kein Wunder: Weiße Städte schmiegen sich in malerische Landschaften, zwischen schroffen Felsen verstecken sich traumhafte Strände, davor ein funkelndes Meer. Aber auch Landesinnere lädt zu geschichtsträchtigen Städtetrips ein. In Athen wandelt man auf den Spuren der Antike – doch hippe Cafés, moderne Kunst und ein unvergleichliches Großstadtflair lassen die Dekaden verschwimmen.

Platz 1 in Europa: Pizza, Pasta und die große Liebe der Deutschen

+ © IMAGO / agefotostock

Urlaub in Italien*, der Klassiker und doch bis heute das beliebteste deutsche Urlaubsziel in Europa. Nichts geht eben über italienische Pasta, die römische Kultur, die Strände und das sonnige Lebensgefühl im Stiefel-Land. Bella Italia ist von Deutschland aus schnell zu erreichen und ist ein generationsunabhängiger Sehnsuchtsort der Deutschen. Sind die Alpen einmal überquert, will man so schnell nicht wieder nach Hause. Im Bild: natürlich Venedig.

Ab in den Süden, der Sonne hinterher

+ © IMAGO / agefotostock

Italiens große, prunkvolle Städte wie Rom, Mailand oder Florenz gehören zu den großen Kulturhöhepunkten Europas. Wer hat schon wirklich gelebt, bevor er nach einem langen Tag am Strand Wein in einem verschlafenen Felsendorf der Toscana probiert hat, stilecht mit einer Vespa Kalabrien erkundet hat, Sizilien (im Bild) gesehen hat oder mit einer Gondel die Kanäle Venedigs durchquert hat? *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © IMAGO / Cavan Images