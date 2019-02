Reitstall brannte in Bad Homburg: Mehrere Pferde tot

Mehrere Pferde sind bei einem Brand auf dem bekannten Gestüt Erlenhof im südhessischen Bad Homburg gestorben, weitere Tiere flüchteten vor dem Flammen. Der Schaden ist enorm.

Dieser Artikel wurde aktualisiert um 9.49 Uhr - Das Feuer sei am frühen Donnerstagmorgen im Bad Homburger Stadtteil Dornholzhausen entdeckt und von der Feuerwehr schnell gelöscht worden, sagte ein Polizeisprecher aus Bad Homburg. Nach Angaben des Polizeisprechers wurde der Brand der Reithalle um 6.15 Uhr gemeldet. Die Reithalle sei abgebrannt. Auch ein Stall brannte laut Feuerwehr. In den Ställen hätten einige Pferde nicht mehr rechtzeitig gerettet werden können. Weitere Tiere flüchteten vor den Flammen in einen nahen Wald. Sie wurden aber bereits wieder eingefangen.

Zur Ursache und zur Anzahl der toten Tiere konnte der Sprecher zunächst nichts sagen. Ermittler, ein Not- und ein Tierarzt seien auf dem Reiterhof.

Ein Mensch, der versuchte, die Tiere zu befreien, erlitt nach Angaben des Sprechers eine leichte Rauchvergiftung und kam ins Krankenhaus.

Der Schaden liege mindestens im siebenstelligen Bereich, so die Polizei. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Familie, der der Zucht- und Rennstall gehört, züchtet dort wertvolle Renn- und Dressurpferde. (lhe/mak)