Ampeln, Quallen, Wellen: Das bedeuten die Fahnen an Spaniens Stränden

Von: Judith Finsterbusch

Rot heißt Gefahr: Bei dieser Fahne ist das Baden an spanischen Stränden verboten. © Ángel García

Fahnen in den simplen Ampel-Farben Grün, Gelb und Rot zeigen an Spaniens Stränden schon von weitem, wie (un)gefährlich das Baden im Meer aktuell ist. Darüber hinaus gibt es noch weitere Flaggen, die auf ganz andere Dinge hinweisen.

Alicante - 249 Menschen sind zwischen dem 1. Januar und dem 31. Juli 2023 in Spanien ertrunken, ein Großteil davon (133) an Stränden. Allein im Juli kamen 79 Personen in spanischen Gewässern und Pools ums Leben. Um solche Unfälle zu verhindern, wachen Rettungsschwimmer vor allem im Sommer an den Stränden, zusätzlich sollen verschiedene Fahnen Touristen wie Einheimischen auf den ersten Blick zu verstehen geben, wie es aktuell um das Meer bestellt ist. Doch was bedeuten die Fahnen in den verschiedenen Farben?

Fahnen am Strand in Spanien: Was bedeuten die Farben Grün, Gelb, Rot?

Eindeutig und für jedermann verständlich ist die Ampel Grün, Gelb, Rot: Weht eine grüne Fahne am Strand in Spanien, heißt das, dass vom Meer prinzipiell keine Gefahr für Badegäste ausgeht. Die See ist also ruhig, es gibt keine nennenswerten Wellen oder gefährliche Strömungen. Die gelbe Fahne wird bei moderaten Wellen oder tückischen Strömungen gehisst, Baden ist dann zwar erlaubt, aber es ist Vorsicht geboten. Rettungsschwimmer empfehlen, bei gelber Flagge nur so weit ins Wasser zu gehen, dass man noch stehen kann, besser nur bis zur Brust. Kleine Kinder sollten bei gelber Fahne am Strand besser gar nicht ins Meer gehen. Die rote Fahne weht, wenn die Rettungsschwimmer das Meer als lebensgefährlich einstufen: Hohe Wellen können ebenso der Grund dafür sein wie gefährliche Strömungen, die Anwesenheit von Haien oder anderen Tieren oder sonstige Gefahren. Dann ist das Baden verboten, wer trotzdem ins Wasser geht, riskiert ein Bußgeld, berichtet costanachrichten.com.

Das sind die geläufigsten Fahnen an spanischen Stränden. © costanachrichten.com

Gehisst werden die Fahnen in Spanien von den Rettungsschwimmern, in der Regel wehen sie gut sichtbar direkt an den Hochsitzen der Bademeister oder an Fahnenmasten in der Nähe der Zugänge zum Strand. Neben den leicht verständlichen Fahnen in den Ampel-Farben gibt es jedoch auch noch einige weitere Flaggen, die häufig an spanischen Stränden wehen.

Dafür stehen blaue und weiße Fahnen an spanischen Stränden

Oft zu finden ist beispielsweise eine blaue Fahne mit einer stilisierten Welle. Diese sagt nichts über den Zustand des Meeres oder ein mögliches Badeverbot aus, vielmehr handelt es sich um eine Qualitäts-Auszeichnung, die von der Stiftung FEE vergeben wird. Die blauen Fahnen wehen in Spanien also an Stränden, die über eine gute Wasserqualität verfügen, auch die verfügbaren Dienstleistungen vor Ort werden berücksichtigt, ebenso Kriterien wie Sicherheit oder gute Erreichbarkeit. Ähnlich verhält es sich mit einer weißen Fahne mit einem blauen Quadrat, in dem ein weißes Q zu sehen ist: Auch hierbei handelt es sich um eine Qualitäts-Auszeichnung, die ihrerseits vom spanischen Institut für Tourismus-Qualität ICTE vergeben wird. Das Gegenstück zu den Qualitäts-Flaggen ist rabenschwarz. Die schwarze Fahne wird jährlich von den Umweltaktivisten des Vereins Ecologistas en Acción symbolisch für Umweltvergehen an spanischen Küstenabschnitten vergeben.

Eine weitere Fahne, die regelmäßig an Stränden in Spanien weht, zeigt zwei violettfarbene Quallen auf einem weißen Hintergrund. Diese Flagge wird gehisst, wenn im Meer oder am Ufer vermehrt Quallen gesichtet werden. Zusätzlich zu dieser Fahne weht dann je nach Art der Nesseltiere und sonstigem Zustand des Meeres die gelbe oder die rote Fahne.

Fahnen mit Symbolen: Das bedeuten weitere Flaggen an den Stränden

Eine schwarz-weiß karierte Fahne wiederum weist einen bestimmten Bereich an spanischen Stränden als Surfer-Gebiet aus. Dort ist das Baden im Meer verboten. Eine blaue Fahne mit einem weißen Quadrat wiederum bedeutet, dass auf dem Meer Wassersport-Aktivitäten stattfinden und/oder Taucher unterwegs sind. Dieser Hinweis richtet sich vor allem an Bootsfahrer, damit sie diese Bereiche meiden. Und eine gelbe Fahne mit einem schwarzen Punkt verbietet in diesem Bereich die Nutzung von Booten und Surfbrettern.

An immer mehr spanischen Stränden sind diese Fahnen für Farbenblinde zu sehen. © Rathaus Dénia (Archiv)

Zusätzlich zu diesen genannten Fahnen wehen seit wenigen Jahren auch noch andere Flaggen an immer mehr Stränden in Spanien. Dabei handelt es sich um Fahnen, auf denen jeweils ein simples Symbol abgebildet ist. Diese Flaggen richten sich an Farbenblinde und ersetzen beziehungsweise ergänzen die gängigen grünen, gelben und roten Fahnen: Ein diagonaler Balken neben einem Dreieck, das nach rechts unten zeigt, steht für Grün. Ein diagonaler Balken bedeutet Gelb und ein Dreieck, das nach links oben zeigt, Rot. Diese Symbole sind auf die eigentlichen Farben aufgedruckt, sodass auch Nicht-Farbenblinde den Zustand des Meeres erkennen können.