Rettungswagen kracht in Höhenbegrenzung einer Brücke: Ein Patient war an Bord

Rettungshubschrauber im Einsatz

+ © Nowaczyk Zu einem Unfall mit einem Rettungswagen kam es am Dienstag in Castrop-Rauxel. © Nowaczyk

Am Dienstag kam es in Castrop-Rauxel zu einem schweren Unfall. Ein Rettungswagen krachte in eine Höhenbegrenzung. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.