Vom Fahrrad geprügelt: Jugendliche attackieren Radler

Feige Attacke im westfälischen Rheda-Wiedenbrück: Jugendliche haben einen Mann von seinem Fahrrad geschlagen und dann auf ihn eingeprügelt.

Rheda-Wiedenbrück – Wie nun bekannt wurde, kam es am vergangenen Sonntag zu einer feigen Attacke auf einen Fahrradfahrer, wie owl24.de* berichtet.

Angriff in Rheda-Wiedenbrück: Streit eskaliert

Am Sonntagnachmittag fuhr ein Radfahrer (24) auf dem Radweg Am Postdamm in Rheda-Wiedenbrück entlang. An der Einmündung zur Winkelstraße saßen drei Jugendliche auf einer Bank. Zunächst kam es zu einem Wortwechsel. Als der Mann weiter fuhr, rannte plötzlich einer der Jugendlichen los und schlug ihn von seinem Fahrrad. Das Opfer stürzte zu Boden. Danach schlug der Angreifer noch weiter auf den Mann ein.

Polizei sucht nach Attacke in Rheda-Wiedenbrück nach Zeugen

Nach der Attacke flohen die drei Jugendlichen in Richtung Wiedenbrück. Der Radfahrer konnte den Mann, der auf ihn einschlug, wie folgt beschreiben:

17 bis 19 Jahre alt

Schlanke Statur

Basecap

Die Polizei Gütersloh erhofft sich Hinweise zu den jungen Männern auf der Bank in Rheda-Wiedenbrück und zum Tathergang. Zeugen sollen sich unter der Nummer 05241/869-0 melden.

+ An dieser Stelle in Rheda-Wiedenbrück attackierte einer der Jugendlichen den Radfahrer. © Google Maps (Screenshot)

