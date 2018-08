Ex-Freundin misshandelt und vergewaltigt: Dann holt der Mann sein Handy raus

Bei der Frau fließen Tränen, als sie vor dem Bielefelder Landgericht ihre Aussage macht. Die Kammer wirft ihrem Ex-Freund Misshandlung und Vergewaltigung vor. Doch es kommt noch schlimmer.

Rheda-Wiedenbrück/Bielefeld: Der Angeklagte soll im vergangen Jahr seine damalige Freundin schwer verletzt und vergewaltigt haben. Nun muss sich der Mann in einem Prozess vor dem Bielefelder Landgericht verantworten.

Das mittlerweile getrennte Paar lebte im vergangen Jahr zusammen in einem Zimmer in Herzebrock bei Rheda-Wiedenbrück. Der 46-jährige Angeklagte ist ein Werksarbeiter und stammt aus Rumänien.

Im September 2017 soll es laut Staatsanwaltschaft zu einem heftigen Streit gekommen sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Mann seine Ex-Freundin brutal zusammengeschlagen haben. Die Frau erlitt dabei zwei Rippenbrüche und trennte sich von dem Schläger.

An Weihnachten gelang es dem Angeklagten jedoch, die 46-Jährige zu sich nach Hause zu locken. Nach der Nachtschicht trafen sich die beiden in einer Arbeiterunterkunft in Rheda-Wiedenbrück. Der Mann verriegelte die Tür und näherte sich der Frau. Etwa drei Stunden lang soll er sein Opfer verprügelt und vergewaltigt haben, so die Staatsanwaltschaft.

Der Angeklagte hielt seine schweren Taten teilweise mit dem Smartphone fest und machte Videos von seinem Opfer. Aber damit nicht genug: Die Frau wurde bei den Übergriffen lebensgefährlich verletzt. Sie brach sich mehrere Rippen.

Als ihr ein Mitbewohner zur Hilfe eilen wollte, eskaliert die Situation. Wie sich die Frau aus der Gewalt ihres Ex-Freundes befreien konnte, lesen Sie auf owl24.de.

