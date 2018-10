Mann springt aus dem Auto und randaliert mit seinem Gürtel – zwei Verletzte 

Im westfälischen Rheine sorgte ein Mann auf skurrile Art und Weise für Tumult. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.

Rheine – Ein Randalierer sorgte im westfälischen Rheine am Donnerstag (25. Oktober) auf kuriose Weise für Aufruhr. Zeugen hatten um 14 Uhr die Polizei gerufen, wie msl24.de* berichtet.

Den Zeugenaussagen zufolge sprang der 37-Jährige zunächst als Beifahrer aus einem Auto und zu den geparkten Wagen. Dann wird es skurril: Mit seinem Gürtel beschädigte er sechs Fahrzeuge. Dabei entstanden Kratzer – vor allem an den Scheiben.

Mann randaliert in Geschäft in Rheine

Im Anschluss lief der Mann in ein angrenzendes Geschäft. Dort bedrängte er eine Angestellte, forderte Bargeld und randalierte. Dabei stieß er einige Waren um.

Mehrere Personen, die sich in dem Geschäft aufhielten, konnten den Randalierer schließlich festhalten und unter Kontrolle bringen. In dem Geschäft wurden zwei Menschen leicht verletzt. Der 37-Jährige wurde der Polizei und anschließend in ärztliche Obhut übergeben.

Erst kürzlich wollte ein mutiger Mann im westfälischen Bocholt Diebe in einem Supermarkt stoppen – dann griffen die Männer ihn jedoch an. Randale machte auch ein Inhaftierter in Bocholt: Der Mann, der sich in Gewahrsam befand, bewarf eine Polizistin mit etwas Ekligem.

