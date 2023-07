Rheinkirmes 2023: Beliebte Kirmesfähre fällt wieder aus

Die Fähre der Rheinkirmes in Düsseldorf fällt auch 2023 wieder aus (Archivbild). © Jochen Tack/Imago

Auch in diesem Jahr wird es keine Kirmesfähre auf der Rheinkirmes in Düsseldorf geben. Die Attraktion wurde von vielen Besuchern gerne genutzt.

Düsseldorf – Die Rheinfähre ist schon längst eine beliebte Tradition auf der Rheinkirmes in Düsseldorf. Nachdem die Fähre bereits 2022 ausgefallen ist, wird sie auch dieses Jahr keine Besucher von der Altstadt zur Kirmes auf der Oberkasseler Rheinhalbinsel fahren können. Der Grund sei Personalmangel. „Wie in vielen kleinen Unternehmen fehlen uns gute Mitarbeiter“, erklärt Fährmann Hajo Schäfer in einer offiziellen Mitteilung.

