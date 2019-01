Versetzt: Richard Lugners Opernball-Begleitung sagte wieder ab

Der Wiener Bauunternehmer Richard "Mörtel" Lugner hatte für den diesjährigen Opernball schon die Zusage einer Hollywood-Schönheit. Doch dann kam es zur Brandkatastrophe mit anschließender Absage.

Nun droht ein Novum: Mörtel allein auf dem Opernball. Richard „Mörtel“ Lugner liebt es, anderen die Show zu stehlen – sich selbst zu inszenieren. In den vergangenen Jahren ist ihm dies in Bezug auf den Wiener Opernball regelmäßig gelungen. Nicht die offizielle Pressekonferenz war von Interesse, sondern die von Mörtel.

Der 86-jährige Bauunternehmer und Millionär, in Wien auch „Mister Opernball“ genannt, lädt jedes Jahr einen Hollywood-Promi in seine Loge. Lugner liebt die Aufmerksamkeit, die ihm dann zu Teil wird. Geredet wird meist nicht über die Gesangsdarbietungen und Tänze, sondern über die prominente Person, meist eine Hollywood-Schauspielerin, die an seiner Seite die Wiener Staatsoper betritt.

Doch die Boulevard-Pesse in der Alpenrepublik macht sich für 2019 ernsthaft Sorgen. Bis heute ist nicht bekannt, wer Richard Lugner am 28. Februar begleiten wird. Und das hat Gründe: „Wir haben zwei Monate lang verhandelt und letztlich war mit dem Ballgast alles fix. Doch dann hat das Feuer alles ruiniert“, erklärte Richard Lugner nun gegenüber der Kronen Zeitung. Mit dem Feuer sind die verheerenden Waldbrände in Kalifornien gemeint, die von August bis November auch zahlreiche Promi-Villen zerstörten, unter anderem das Anwesen von Thomas Gottschalk.

Mit wem der Bauunternehmer sich bereits auf ein Erscheinen auf dem Wiener Opernball geeignigt hatte, will er nicht verraten. Er verweist gegenüber der Kronen-Zeitung auf eine vertragliche Vereinbarung und bestätigte somit auch nicht das kursierende Gerücht, US-Sängerin Miley Cyrus hätte für den Wiener Opernball zugesagt

Dafür erklärte er nun gegenüber dem Internetportal heute.at, dass trotzdem er nicht alleine erscheinen werde. „Wir sprechen gerade mit einer Dame aus Amerika. Wenn das schiefgeht, dann habe ich noch eine Alternative im Ärmel“, wird er zitiert. Namen nennt er auch hier nicht. Das ist ganz in seinem Sinne – Spannung bis zur nun für den 13. Februar angekündigten Pressekonferenz aufbauen und die Aufmerksamkeit genießen. Das liebt Lugner.